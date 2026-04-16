Gobierno analiza la semana próxima si es necesario volver a aumentar el precio de los combustibles

El gobierno analizará la semana próxima si es necesario volver a subir el precio de los combustibles en mayo, como ocurrió en abril (7%) debido a la guerra en Oriente Medio y su impacto en el petróleo internacional, con un barril de crudo que pasó de 70 a más de 100 dólares.

La ministra de Industria Fernanda Cardona dijo que están haciendo un seguimiento diario de la situación internacional, del precio y de la disponibilidad de petróleo para Uruguay.

En ese sentido pidieron informes a Ancap y esperan para los próximos días el análisis mensual de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea), que presenta la variabilidad del precio de paridad de importación; una de las referencias para fijar los precios internos de las naftas, el gasoil y el supergás.

“Todas las decisiones que comunicamos antes de (la Semana de) Turismo, la semana que viene, cuando el ministro Oddone vuelva de Estados Unidos, ya hablamos ayer por teléfono, estamos monitoreando la situación con Gabriel por teléfono, y cuando venga tendremos una reunión entre el Ministerio de Industria, Economía y Finanzas, con los insumos que nos dio Ancap y Ursea, para trabajar de cara y con cierta antelación a lo que es la decisión que tenemos que tomar a fin de mes”, dijo Cardona en rueda de prensa.

Esto quiere decir que desde la semana próxima analizarán la necesidad, o no, de volver a subir el precio de los combustibles en el mercado local, y en caso de ajustar nuevamente al alza, en qué porcentaje.

En abril los precios subieron 7%, el tope fijado por el gobierno con la nueva fórmula de cálculo, que incluye el precio de paridad de importación, los costos de Ancap, distribución, y un porcentaje de corrección fijo, que en abril fue utilizado por el gobierno.

La decisión que se tomó a fines de marzo, para los precios vigentes en abril, fue “subir en el tope y no ajustar por encima de ese tope”, dijo la ministra.

“Estamos haciendo un esfuerzo como país, de no trasladarle a la población en el precio lo que fue los cambios en Argentina, en Brasil, lo que subió en la región”, agregó Cardona, en referencia al aumento mayor de los precios que hubo en estos países.

"Corresponde que ahora, antes del fin de mes, revisemos cuál fue el comportamiento en cuanto a disponibilidad y precio”, dijo la ministra, y agregó: “Viendo cómo está la situación en Irán, parece difícil poder mantener esto".