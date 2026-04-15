Nuevo robo piraña en una farmacia, esta vez en la zona de Tres Cruces.
Robo piraña en el barrio Tres Cruces: cuatro delincuentes asaltaron una farmacia y hubo una persecución
La Policía pudo incautar las motos utilizadas por los delincuentes, así como parte de la mercadería robada, pero los sospechosos huyeron.
Cuatro delincuentes en moto se llevaron perfumes importados.
La policía los persiguió hasta Villa Española, donde incautó dos motos y productos robados.
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Robo piraña a farmacia: delincuentes explotaron el vidrio y se llevaron perfumes; dejaron una herramienta en la escena
Los sospechosos lograron escapar y buscan identificarlos.
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