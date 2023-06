Mujica es el líder político de mejor imagen del país, seguido en simpatías por Lacalle Pou

Debajo de ellos se encuentran figuras como el expresidente Julio María Sanguinetti, el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos y el ex senador colorado Pedro Bordaberry, que se ubican en un eje cercano al 95%. Sanguinetti y Bordaberry tienen una amplia trayectoria política. Pero es llamativo que el senador y líder de Cabildo Abierto, que se introdujo a la actividad política en 2019, los equipara en niveles de visibilidad.

Solo un poco más abajo aparece una de las principales figuras históricas del Frente Amplio Danilo Astori, el senador Juan Sartori (también de reciente incorporación a la política), y la intendenta de Montevideo Carolina Cosse, con niveles cercanos al 90%. Esta tercera línea no tuvo campañas presidenciales a su cargo, pero sí en los tres casos campañas prepresidenciales en las internas de sus partidos, en distintos momentos de tiempo. De cualquier forma, dado el contraste entre las trayectorias políticas de Danilo Astori y de Juan Sartori, también llama la atención su nivel de conocimiento similar.

Entre las restantes figuras que se encuentran entre las 15 más conocidas, todas con un conocimiento del 80% o superior, se encuentran algunos ministros de carteras que tienen a su frente problemas relevantes del país: Luis Alberto Heber en seguridad y Pablo Mieres en trabajo. También se encuentra la vicepresidenta Beatriz Argimón, que protagonizó la campaña electoral de 2019 junto con el actual presidente. Muy cerca de ella aparecen otras figuras que, más allá de los cargos que ocupan actualmente, todos tienen en común estar o haber estado entre los principales nombres que suenan como precandidatos/as para los dos partidos más grandes del país; por el Frente Amplio Yamandú Orsi y Óscar Andrade (además de Carolina Cosse mencionada anteriormente), y por el Partido Nacional Laura Raffo y Álvaro Delgado.

Placa 1 copy.jpg

Los que reciben más “simpatías”

El expresidente José Mujica es el líder político que recibe más “simpatías”, con 50% de la población. En un segundo escalón se encuentra el presidente Lacalle Pou con 43%, un nivel de aprecio similar a la evaluación que recibe de su desempeño como presidente (45% aprueba su trabajo como presidente según la última encuesta de Equipos Consultores).

En un tercer escalón, cercanos al 35%, se encuentran Carolina Cosse, Danilo Astori, Yamandú Orsi y Daniel Salinas. Dos de los principales candidatos del Frente Amplio para la elección del año próximo, junto al exvicepresidente y ministro de Economía, hoy actuando en política en una segunda línea luego de su renuncia al Senado.

Exceptuando al presidente Lacalle Pou, la figura de mejor imagen de la Coalición de gobierno es alguien que hoy no está participando en la actividad política, y manifestó que no lo hará, que es el ex ministro de Salud Pública Daniel Salinas.

Muchos de los nombres que se encuentran entre los que reciben más simpatías, también son los más conocidos. Hay una clara relación entre ambos indicadores: si son más las personas que conocen a alguien, también es más probable que más personas le tengan “simpatía” (o “antipatía”). Destaca cuando esta relación se da de forma menos lineal, por ejemplo, cuando hay líderes que, dado lo conocido de son, reciben más “simpatía” o “antipatía” de lo habitual. Por ejemplo, la ministra de Economía Azucena Arbeleche y el exministro Daniel Salinas, no aparecen entre los 15 líderes más conocidos, pero sí entre los 15 líderes que reciben más simpatías. De forma similar, tienen una relación favorable entre lo conocido que son y las simpatías que recién Yamandú Orsi, Daniel Salinas, Danilo Astori y Carolina Cosse.

Placa 2 copy.jpg

Los de mayor rechazo

Varios de los líderes de mayor rechazo son, también, los más conocidos. Esa es la prueba de que el conocimiento por sí solo no es suficiente. Juan Sartori (58%) y Guido Manini Ríos (53%) son los líderes políticos que despiertan más “antipatías” en el conjunto de la población nacional. Muy cerca de ellos, algo por debajo del 50% se encuentran el ex candidato colorado Pedro Bordaberry (49%) y el actual ministro del Interior Luis Alberto Heber (48%).

Los siguen una larga lista de nombres. Algunos de ellos de larga trayectoria, como el expresidente Julio María Sanguinetti (44%), el ministro de Trabajo Pablo Mieres (39%), la vicepresidenta Beatriz Argimón (37%), el senador Jorge Gandini (37%), o incluso el presidente Luis Lacalle Pou (36%). Otros de ellos son figuras relativamente nuevas en los primeros planos de la política nacional, como Laura Raffo (45%), Óscar Andrade (40%), Carolina Cosse (37%), el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira (37%), o el presidente de la ANEP Robert Silva (34%). Por distintas razones, algunas de posicionamiento político, y otras de características y estilos personales, estos líderes despiertan rechazos en algunos segmentos del electorado.

Placa 3 copy.jpg

Los de mejor saldo neto

El saldo neto, que es la resta simple entre las “simpatías” y las “antipatías”, suele ser un buen indicador de resumen de los niveles de popularidad. Cuando se mira el ranking desde esta perspectiva, la primera conclusión es que hay solo 5 líderes políticos uruguayos con balance positivo (es decir, que reciben más “simpatías” que “antipatías” en el total de la población). Estos son, por su orden, el expresidente Mujica (+19), que confirma su condición de líder de mejor imagen del país, seguido por el intendente de Canelones Yamandú Orsi (+10) y el presidente Lacalle Pou (+7). Los otros dos líderes que completan este grupo son Daniel Salinas (+5) y Danilo Astori (+2).

La intendenta de Montevideo Carolina Cosse se encuentra apenas por debajo del equilibrio, con un saldo de -2, y el secretario de presidencia Álvaro Delgado con -7. El resto de los líderes con mejor balance se encuentran todos en una franja de entre -10 y -20. Aparece aquí, nuevamente, una combinación de líderes con características muy diferentes. Algunos que aspiran a competir en la próxima elección, como los senadores Mario Bergara (-12) y Óscar Andrade (-14), el presidente de la ANEP Robert Silva, también posible precandidato del Partido Colorado (-13), la vicepresidenta Argión (-14), tres ministros como Azucena Arbeleche (-15), Javier García (-15) y Pablo Mieres (-16), junto al expresidente Julio María Sanguinetti con -16.

Placa 4 copy.jpg

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de una encuesta realizada por Equipos Consultores entre el 11 y el 24 de abril de 2023 a partir de encuestas realizadas en forma presencial (cara a cara).

El universo de estudio de las encuestas presenciales fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en localidades mayores a 2.000 habitantes en todo el territorio nacional.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado. Se abarcaron 176 puntos muestrales en todo el país.

El tamaño muestral efectivo de las encuestas presenciales fue de 704 casos. El margen de error máximo esperado para una encuesta de 704 casos es de +- 3,7 %, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, región, nivel educativo, condición de ocupación y voto anterior de los encuestados. La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Pregunta aplicada:

Ahora le voy a nombrar algunos personajes públicos, y le voy a pedir que me diga, en primer lugar si los conoce o no, y si los conoce su simpatía hacia ellos. En una escala que va de 0 a 10. Si Ud. siente mucha simpatía puede dar un 10, si por el contrario no le tiene nada de simpatía puede dar un 0. Así 5 será ni simpatía ni antipatía, y por supuesto también puede dar valores intermedios según le tenga más o menos simpatía.