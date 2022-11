El expresidente dijo que no se conoce con claridad el reflejo de lo que es el Parlamento en el vecino país, “por momentos tiende a parecerse más a una bolsa de valores que a un Parlamento”. Y agregó: “Hay una tradición de cambiar de partido como quien cambia de camisa”. Según Mujica, cuando el Poder Ejecutivo quiere sacar algo adelante tiene que negociar con todos los partidos. “Hay mucho de toma y daca en la realidad política y eso se ha agravado por la aparición de ciertos recursos no transparentes, secretos legalmente que se ponen a disposición de los legisladores. Nosotros tenemos una idea de Parlamento, eso no es el Parlamento brasilero”, expresó.

Consultado sobre la importancia de la política exterior, señaló que “Lula tiene recontra bien claro que la política exterior es cada vez más determinante y que los latinoamericanos no existimos en el mundo y estoy seguro que va a ser positivo en las relaciones regionales y mundiales”.

Sobre la escasa diferencia que le permitió a Lula acceder al gobierno, Mujica dijo que “solamente Lula podía lograr eso porque pelear contra el Estado brasilero no es changa, no es changa”. Y agregó: “Lula ha hecho un milagro”. El líder del Partido de los Trabajadores logró el 50,9%, mientras que el actual presidente obtuvo el 49,1%.

Hasta el momento, Jair Bolsonaro no ha hecho declaraciones a la prensa ni reconoce su derrota en el balotaje. Para Mujica, esto "es romper con una tradición cultural que hay en América Latina y, es malo eso". Recordó la actitud del expresidente Donald Trump luego de conocer su derrota ante Joe Biden y dijo: "El señor Trump inauguró esa nueva presencia, quisiera que no se contagien porque de aquí en más pienso, que las sociedades contemporáneas van a ser cada vez más complejas por la cantidad de sectores y contradicciones que impone la vida moderna. Si nosotros perdemos el lenguaje de tolerancia y de diálogo, que no significa estar de acuerdo, unanimidades no van a existir más, va a temblar la democracia”.

Consultado sobre lo ocurrido con el exjefe de custodia del presidente Lacalle Pou, dijo que “es un caso triste que nos embarra y se embarró más porque sencillamente habría que haber dicho nos equivocamos, punto. Asumir. Los gobernante no son dioses y a veces le erran”. Y agregó: “Se enredó la yegua, como dicen los paisanos”. Para Mujica, los presidentes deben elegir su custodia porque “tienen que tener la intimidad subjetiva de que tiene gente de confianza. ¿Usted cree que hay profesionales de la seguridad que juegan para otro cuadro?, vamos, no seamos inocentes”.