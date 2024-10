Mujica dijo que Orsi "no precisa tutores" y que Delgado "ahora se quiere poner de dialoguista"

“Para el Frente Amplio es más favorable porque tiene mayoría en el Senado, pero abajo, la Cámara Baja va a ser una incertidumbre para cualquiera. Ese problema hace años que no lo tiene el país. Pero ahora lo va a tener”, agregó.

Sobre el futuro gobierno, dijo que “tiene que haber acuerdos nacionales para algunas cosas”. “Necesitamos un gobierno de mucha entonación nacional, que pueda generar mucha capacidad de decisión en algunas cosas importantes y no veo que ninguna fuerza lo pueda hacer, así, objetivamente”, reconoció.

“Me gusta el hombre de Canelones – dijo Mujica sobre Orsi - por su forma de ser y todo lo demás, pero esto es un problema de dos, o tres, o cuatro, hay mucha gente que tiene que colaborar, ahí es donde está el problema. Puede haber individuos solos que sirven para esa política, pero se necesitan sectores políticos que estén dispuestos a hablar y negociar, y a ceder. Si se da, no sé”.

La votación del MPP

Consultado sobre la votación del MPP, que sacó por si solo 9 senadores de 16 que obtuvo el FA, Mujica dijo que pudo haber sido “un premio personal”, por su trayectoria, pero comentó que prefiere una fuerza política más equilibrada.

“En lo personal se puede ver como un premio cuando uno se está retirando. Son casi 35 años de lucha, que están ahí, que se me fueron, y quedó algo que va más allá de mi vida. Ojalá que (el MPP) mantenga su espíritu abierto, inclusivo y que le sirva al país. Tiene mucha responsabilidad hoy. Es mucha responsabilidad. No sé si es bueno (tener tantos senadores y diputados), el problema es que ya está. Me hubiera gustado un poco más equilibrado, pero esto no es responsabilidad del MPP”, agregó en la entrevista con Subrayado.

Acerca de por qué cree que se dio esa votación tan dispar con otros sectores del FA, Mujica se refirió al posicionamiento político del Partido Comunista y del Partido Socialista a favor del plebiscito sobre el sistema previsional.

“Hubo varias cosas, una de ellas, que los viejos partidos fundadores de la izquierda en Uruguay se enamoraron del plebiscito y distrajeron buena parte de su militancia no a la campaña electoral para luchar por el gobierno, sino para el plebiscito y eso le bajó decibeles militantes al Frente. No lo digo criticándolo, lo digo como un resultado, que nosotros lo vimos. De entrada, hace años que tenemos la visión de que los plebiscitos con las elecciones son un veneno. Elegir el parlamento, el gobierno y después razonar los plebiscitos, es mucho para el uruguayo común”, aseguró.

Sobre Orsi y Delgado

Mujica elogió a su candidato, hombre del MPP en Canelones, y cuestionó a Delgado, candidato del Partido Nacional y la Coalición.

“A Orsi lo veo como el mejor candidato. Porque lo conozco hace más de 30 años. Y también conozco a Delgado. Estuve mucho tiempo con él en el Parlamento. No lo veo que Delgado sea abierto, porque estuvo cuatro años de subsecretario y jamás llamó a su despacho a un opositor para discutir algo. Ahora se me quiere poner de dialoguista, pará un poquito, yo tengo que juzgar los antecedentes”, dijo Mujica.

Acerca del comentario de Delgado, de que podría contar en su gobierno con la diputada del FA Cristina Lustemberg, que se ha ocupado especialmente de la primera infancia, Mujica respondió: “Chancho flaco sueña con comensales gordos. Se ve que está muy necesitado. Porque estuvo cuatro años, cinco años en el gobierno, no se acordó de nadie. Y ahora se le despertó un espíritu de comunicación y de colaboración. Esto es como el susto que aviva a un mamado”.

El debate entre Orsi y Delgado

Consultado acerca de si le daría algún consejo a Orsi para el debate con Delgado (obligatorio para el balotaje), Mujica respondió: “Orsi no precisa tutores. Lo voy a acompañar en lo que pueda hasta que me de el cuero”. Y agregó: “Yo fui al primer casamiento de él, hace 30 y pico de años en Santa Rosa, lo conozco de toda la vida y le tengo confianza, porque lo que hizo en Canelones fue maravilloso. Hay que ver cómo agarraron Canelones. Cuando agarraron en Canelones con (Marcos) Carámbula tenían que guardar la plata en unas bolsas en la oficina porque si la ponían en la caja se la embargaban toda por las cuentas que tenían en la Intendencia. Y navegaron, navegaron con contradicciones y salieron adelante con la Intendencia de Canelones. Por eso, es un gran administrador y buen negociador, al punto que logró que buena parte de los blancos colaboraran en un acuerdo que logró contra la orden del presidente”.

Mujica se refiere al fideicomiso para obras en la Intendencia de Canelones, y apuntó: “El presidente mandó la orden de que no votaran, y no le dieron pelota al presidente”.

La salud de Mujica y su última jugada

Acerca del as en la manga que Mujica siempre dice tener, el ex presidente comentó: “Siempre tengo algo pensando, a veces se da y a veces no. Estoy en esa lucha hace tiempo”.

Sobre su salud, finalizó. “Estoy peleando, estoy mejor pero todavía me falta mucho y estoy muy viejo, mi reposición es muy lenta. Estoy muy viejo y se me van acabando las fuerzas, me sobra experiencia pero me faltan fuerzas”.