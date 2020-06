Mujica con 85 años y en cuarentena: lleva más de dos meses aislado

A sus 85 años, el ex presidente se encuentra junto a su esposa Lucía Topolansky cumpliendo una estricta cuarentena desde hace dos meses debido al coronavirus.

"Tanto yo como Lucía no tenemos ese duro sufrimiento, sobre todo la gente que vive en plena ciudad y está acostumbrada a una vida agitada de ir y venir".

Mujica dijo que ha hablado con el presidente Luis Lacalle Pou y consideró que "como país hemos andado bien y hemos tenido un poquito de suerte" respecto al Covid-19.

En ese sentido añadió: "Tenemos una cosa que nos ampara, que somos pocos. Segundo, se tomaron medidas a tiempo y eso estuvo bien. Tercero, la gente acompañó mucho y además este país tiene instituciones afirmadas, buenas comunicaciones, un aparato de salud desarrollado importante y una tradición histórica: sigue siendo el país que lo que gasta en esfuerzo social en relación a su PBI es el más importante proporcionalmente de América Latina".

"Creo que todas esas cosas y el acierto de las decisiones iniciales que se han tomado, nos han ayudado mucho".

"Ojalá que no nos pase lo que pasó en 2002 y que a consecuencia de no sujetar ahora tengamos que gastar mucho más a lo largo de los años", dijo Mujica y agregó que "la ayuda social en esta circunstancia no es tirar la plata". ç

"Hay que entender que los seres humanos son procesos y el joven que tienen la dificultad de no poder hacer frente a cuestiones mínimas entra en la desesperación".