Mujeres de Negro reclaman mayor presupuesto para la ley que se aprobó en 2017

Desde el colectivo reclaman que se asigne el presupuesto para la ley 19.580 que se aprobó en 2017. "Nuestro reclamo es ante los legisladores que se de presupuesto para la ley que ya está hecha, pero que se de presupuesto para la ley integral" expresaron desde el colectivo.

"Desde que se aprobó la ley nos dicen que no hay plata, se dice que se van a crear tres juzgados en el interior pero ya en el interior ya funcionan como multidisciplinarios pero no está todo el aparato que se requiere" dijeron; y agregaron que se exige "que la violencia sea tratada como tema curricular porque si no se ensaña, no va".

En lo que va de 2020 14 mujeres fueron asesinadas en episodios de violencia de género. Desde que se aprobó la ley, que crea juzgados multidisciplinarios para las denuncias, fueron un total de 125 las mujeres que perdieron la vida.