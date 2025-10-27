Mujer que estafó por redes sociales en más de 300.000 pesos, fue imputada con arresto domiciliario y tobillera

Una mujer fue imputada por la presunta comisión de dos delitos de estafa en régimen de reiteración real en calidad de autora.

C.S.C, de 31 años, deberá cumplir arresto domiciliario total por el plazo de 60 días, con colocación de dispositivo electrónico de monitoreo e inmovilización de la cuenta bancaria por 120 días.

La Comisaría 1º de Tacuarembó recepcionó la denuncia por estafa el 24 de junio del 2024. La mujer, a través de redes sociales, había logrado robar de una cuenta bancaria más de 300.000 pesos.

Seguí leyendo Un joven de 18 años está grave tras ser baleado en la cabeza y en la espalda en un tiroteo en Nuevo Ellauri

El hecho fue derivado a la Dirección de Investigaciones, lográndose identificar a la presunta autora.

La mujer, poseedora de antecedentes penales, residía en el departamento de Montevideo y era investigada por otro hecho de similares características.

Posteriormente, los efectivos procedieron a su detención y puesta a disposición de la Justicia.