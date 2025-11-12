RECIBÍ EL NEWSLETTER
ROCHA

Mujer fue rescatada en aguas del balneario Arachania: "No tenía fuerzas, ya no flotaba", dijo el guardavidas

Una ambulancia llegó al lugar y brindó las primeras atenciones a la mujer y la trasladó a un centro de salud de La Paloma. Se encuentra estable y fuera de peligro.

prefectura-arachania-rocha-rescate

Una mujer de 29 años fue rescatada este miércoles tras ingresar al agua en el balneario Arachania, en el departamento de Rocha.

El guardavidas que la rescató, Agosto Calimares, dijo a Subrayado que recibió el llamado de una vecina que estaba en La Paloma. "Ahí tiré el teléfono y en todo ese trayecto del camino viniendo hasta acá pensando con qué situación me iba a encontrar y cuando llego la chica estaba detrás del banco, estaba re lejos".

Y agregó: "Empecé a nadar más fuerte y pude llegar y agarrarla. En eso la calmaba a la chica. No tenía fuerzas, ya no flotaba y de a poco la estaba trayendo a pecho cruzado, un poco me desprendía y la agarraba de una mano en ese momento al no haber olas".

realizaron allanamientos en nuevo paris e incautaron moto en el marco del crimen del militar retirado
Seguí leyendo

Realizaron allanamientos en Nuevo París e incautaron moto en el marco del crimen del militar retirado

Prefectura informó que el servicio de emergencias 911 recibió el aviso que daba cuenta de una mujer que presentaba dificultades para salir del agua en dicha zona.

De forma inmediata, un móvil de Prefectura se dirigió al lugar, constatando que la mujer había sido rescatada del agua en estado semiconsciente por un guardavidas, quien acudió tras ser alertado por una vecina que presenció la situación.

Una unidad de emergencia médico móvil llegó al lugar y brindó las primeras atenciones a la mujer y la trasladó a un centro de salud de La Paloma. Se encuentra estable y fuera de peligro.

Temas de la nota

Lo más visto

Buscan a dos delincuentes de 26 y 28 años por homicidio de un adolescente: la Policía difundió sus datos
JEFATURA DE CANELONES

Buscan a dos delincuentes de 26 y 28 años por homicidio de un adolescente: la Policía difundió sus datos
INTERNACIÓN EN EL VILARDEBÓ

Fue declarado inimputable el hombre que apuñaló y mató a un taxista de 51 años durante una pelea
VIOLENCIA EN LA ESCUELA

La madre de una alumna fue detenida y está a disposición de Fiscalía por la agresión en la Escuela 123
¿CÓMO AFECTA EL FENÓMENO DE LA NIÑA?

Temperaturas de hasta 38° el sábado desembocan en tormentas puntualmente fuertes el domingo, anunció Nubel Cisneros
EN TORRE EJECUTIVA

Orsi analizó discurso del presidente de B'nai B'rith que generó malestar en el gobierno

Te puede interesar

Abogado de madre imputada afirmó que la hija sufrió bullying sistemático con cuadros de angustia e ideaciones suicidas video
AGRESIÓN EN LA ESCUELA 123

Abogado de madre imputada afirmó que la hija sufrió "bullying sistemático" con "cuadros de angustia" e "ideaciones suicidas"
Maestra y directora agredidas en Escuela 123 están atemorizadas, viviendo una situación de violencia que va en escalada video
ABOGADO DE DOCENTES

Maestra y directora agredidas en Escuela 123 están "atemorizadas, viviendo una situación de violencia que va en escalada"
Imputaron a la madre de una alumna de la Escuela 123 por violencia privada y lesiones personales video
CASO DE VIOLENCIA EXTREMA

Imputaron a la madre de una alumna de la Escuela 123 por violencia privada y lesiones personales

Dejá tu comentario