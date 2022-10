Mujer denuncia que su pareja prendió fuego su casa; perdió todo y pide colaboración

"Él nos echó y cuando íbamos saliendo ya se estaba prendiendo todo. Me fui corriendo para la casa de mi vecina y ella me sacó y me dijo que me fuera", indicó. La mujer agregó que tuvo que irse a la casa de una vecina que no conocía. La mujer pide colaboración para poder comprar alimento para sus hijos y empezar a construir una pieza donde puedan quedarse.

"Estoy precisando algo de comida para mis niños. No sé, palos madera lo que sea para armarme aunque sea una pieza par estar yo y mis niños: uno tiene un año y otro seis años", contó. Por colaboración comunicarse al 094-500-903