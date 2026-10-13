Mujer atacada por un pitbull en Salto recibió amputaciones en sus piernas y permanece en CTI

La mujer de 71 años que fue mordida por un perro pitbull en su propia casa permanece internada en el CTI del Hospital de Salto en estado grave.

Según informaron fuentes médicas a Subrayado, el ataque generó serias heridas en la víctima que determinaron su internación. Debieron operarla y recibió amputaciones en sus piernas.

La mujer fue atacada por el animal con el que convivía durante la jornada del sábado y permaneció varias horas sin ser asistida con las piernas gravemente heridas hasta que en la madrugada del domingo fue encontrada por su nieto tendida en el piso y con abundante sangrado.

La gravedad del caso motivó la investigación de la Policía de Salto y la Fiscalía ordenó pericias y actuaciones sobre lo ocurrido.

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