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LA PALOMA, ROCHA

La Paloma: dos condenados por retener a una mujer para exigirle a su familia que pague una deuda

Los condenados son un hombre de 39 años y una mujer de 28, ambos con antecedentes. La mujer retenida por la fuerza en La Paloma logró escapar. En la casa de los imputados había armas y droga.

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Dos personas fueron detenidas, imputadas y condenadas en proceso abreviado tras retener por la fuerza a una mujer para exigirle a su familia que pagara una deuda que tenía con ellos. Ocurrió en La Paloma, Rocha.

La Policía fue informada de una mujer de 38 años retenida contra su voluntad en una casa del balneario por una presunta deuda, y que por eso extorsionaban y amenazan a su familia.

Cuando los efectivos iban hacia la casa señalada se encontraron con la víctima en la calle, quien les dijo a los policías que había logrado escapar de sus captores.

Un subfusil entre las incautaciones. 
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Los policías fueron a la vivienda y tras coordinar las diligencias de rigor se obtuvo una orden de allanamiento.

Allí detuvieron a un hombre de 39 años y a una mujer de 28, ambos con antecedentes penales. En la casa incautaron “dos teléfonos celulares, una pistola de aire comprimido, tres cartuchos calibre 45, una balanza de precisión, dos envoltorios con sustancia blanca, dos envoltorios de sustancia verde y otros elementos relevantes para la investigación”, dice el informe policial primario al que accedió Subrayado.

Los detenidos fueron llevados ante Fiscalía y luego al juez, donde reconocieron los hechos y en proceso abreviado fueron condenados.

El hombre fue condenado por “un delito de violencia doméstica agravado en régimen de concurso formal con un delito de lesiones personales y un delito de privación de libertad, en reiteración real, con un delito de tráfico interno de armas o municiones”, dice el informe de la Policía de Rocha.

Se le impuso una pena de 20 meses de prisión efectiva, y la reparación patrimonial a la víctima, esto es 12 ingresos mensuales del condenado o en su defecto 12 salarios mínimos. Además, una vez cumplida la pena, el delincuente no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima por el término de 180 días y no podrá acercarse a menos de 500 metros.

La mujer de 28 años fue condenada por “un delito de privación de libertad en concurso formal con un delito de lesiones personales”, dice el informe policial. La pena es de un año de prisión efectiva.

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