Coalición Republicana presentará denuncia penal contra Alfredo Asti por presunto abuso de funciones

Los senadores de la Coalición Republicana, blancos y colorados, anunciaron en conferencia de prensa que presentarán una denuncia penal ante Fiscalía contra el vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) del Frente Amplio Alfredo Asti.

La denuncia será por presunto abuso de funciones, dijo en conferencia de prensa el senador y secretario general del Partido Colorado Andrés Ojeda.

“A juicio de esta Coalición Republicana va a ser importante que una Fiscalía investigue si el señor Asti ha cometido delito, razón por la cual vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos, a los efectos de que resuelva si el señor Asti ha cometido o no un delito de abuso de funciones, varios de ellos y otros que pudieran corresponder”, dijo Ojeda.

“El que está cometiendo un acto de corrupción es el señor Asti, utilizando el poder que tiene en la Jutep para perseguir e interrogar ilegalmente, casualmente a opositores”, agregó.

La denuncia es por el escrito que Asti le envió al senador colorado Pedro Bordaberry con un interrogatorio que buscaba saber si el director de un ente público había participado de una reunión político partidaria para la que está impedido.

Bordaberry explicó en sala del Senado que la reunión fue un asado para celebrar que el diputado Walter Cervini se había recuperado de un accidente de tránsito sufrido semanas atrás, y calificó a Asti de “rata rastrera” por enviar ese oficio con un cuestionario.

En la conferencia de prensa Ojeda aseguró que “varios” legisladores “han sido objeto de persecuciones por parte del señor Asti”, y advirtió que “La Jutep se ha convertido en una verdadera Gestapo persecutoria”.