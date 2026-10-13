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ADENOCARCINOMA PULMONAR

Vaticano confirmó que el tumor extirpado al papa León XIV era canceroso

"Para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho", señaló el Vaticano en un comunicado, y "confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar".

El papa León XIV. Foto: AFP

El papa León XIV. Foto: AFP

Los médicos extirparon parte del pulmón derecho del papa León XIV durante una operación de 90 minutos el martes, después de detectarle una masa cancerosa, informó el Vaticano.

El papa "se despertó con normalidad" después de la operación y ahora ha regresado a su habitación en la décima planta del hospital Gemelli de Roma, añadió el comunicado.

Una fuente del Vaticano agregó que el papa había pedido la cena.

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"Para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho", señaló el Vaticano en un comunicado, y añadió que la intervención "confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias".

"El Santo Padre estuvo en el quirófano alrededor de tres horas, y la duración de la operación en sí fue de unos 90 minutos. La intervención fue un éxito y no hubo complicaciones", indicó el comunicado.

Al ser consultada sobre si había algún indicio de que el cáncer se hubiera extendido, una fuente del Vaticano señaló que se estaban realizando más pruebas.

FUENTE: AFP

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