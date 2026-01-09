Mujer de 82 años fue rescatada de un incendio en su apartamento en el barrio Jacinto Vera

Rescataron a una mujer de 82 años que quedó atrapada en su vivienda durante un incendio generalizado en el living en el barrio Jacinto Vera . El fuego fue apagado e investigan las causas.

Sobre las 14:47 horas de este viernes, Bomberos recibió aviso sobre fuego en una vivienda en las calles Yaguarí y Juan Paullier. En el lugar, constataron que la sala de estar de un apartamento estaba en llamas y que dentro de la casa estaba una mujer.

En primera instancia, los efectivos allí desplegados forzaron el ingreso a la vivienda, con "un ataque ofensivo al fuego mediante el uso de equipos de protección respiratoria autónoma y varias líneas de ataque". En esas tareas, localizaron a la víctima, la llevaron hacia el patio interno y de allí al primer piso del edificio, para continuar con la extinción del fuego. Otras personas se habían autoevacuado del edificio.

Tanto la persona de 82 años como los autoevacuados fueron evaluados por una ambulancia de una emergencia médica. Dos mujeres más fueron trasladadas de forma preventiva a un centro asistencial por la inhalación de humo, una de estas menor de edad. Las lesiones son leves, principio de intoxicación.

"Controlado el incendio, se realizaron tareas de remoción y enfriamiento, logrando la extinción total del foco ígneo. Posteriormente, se procedió a la ventilación natural del edificio y se habilitó el reingreso de los ocupantes de los apartamentos evacuados. Personal policial permaneció en el lugar a cargo de la seguridad de la zona y de las actuaciones administrativas correspondientes", señala el comunicado de Bomberos.

Investigan las causas del incendio.