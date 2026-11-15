Yamandú Orsi fue recibido este domingo por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez en el Santiago Bernabéu.
Orsi fue recibido por Florentino Pérez en el Bernabéu y se llevó de regalo una camiseta personalizada del Real Madrid
El presidente del club merengue recibió al mandatario uruguayo en el palco de honor del mítico estadio ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid.
El equipo merengue dio a conocer la noticia a través de un posteo publicado en su cuenta de X junto una foto de ambos con la camiseta del club.
Orsi fue recibido en el palco de honor del estadio y recibió de regalo una camiseta personalizada y con una réplica en plata del estadio.
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El presidente uruguayo continúa este lunes con su agenda; participará de un Foro Económico que cuenta entre sus patrocinadores con la empresa española Solaria que proyecta una inversión millonaria para un megaproyecto en Uruguay.
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