Un accidente con tres víctimas fatales y un herido grave se registró en el kilómetro 80 de la ruta 12, entre Tala y San Ramón, departamento de Canelones.
Mueren dos mayores y un niño de dos años tras choque frontal entre dos autos en ruta 12 de Canelones
El accidente fatal ocurrió en el kilómetro 80 de la ruta 12, entre Tala y San Ramón, Canelones. Murieron los tres ocupantes de un auto: dos mayores de edad y un niño de dos años.
De acuerdo al informe primario de Policía Caminera, publicado este miércoles antes de la hora 8, dos autos chocaron de frente provocando la muerte en el lugar de “los tres ocupantes de uno de los autos, dos personas mayores de edad y un niño de dos años”.
Además “resulta politraumatizado grave el conductor del segundo vehículo”, agrega el informe de Caminera.
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La ruta 12 en ese tramo (km 80) fue totalmente cortada al tránsito.
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