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BRITÁNICO

Muere el actor Tim Curry, conocido por papeles en "Mi pobre angelito" y "The Rocky Horror Picture Show"

También trabajó en la miniserie de televisión "It", como el payaso siniestro Pennywise, y en las películas "Annie," "Clue" y "Los Angeles de Charlie".

Tim Curry. Foto: AFP

Tim Curry. Foto: AFP

El actor británico Tim Curry, famoso por su papel como Dr Frank-N-Furter en el filme musical de culto "The Rocky Horror Picture Show", murió a los 80 años, informó este miércoles el sitio especializado TMZ.

Curry estuvo enfermo durante la última década, a consecuencia de un accidente cerebro vascular. Murió en su residencia de Los Angeles, según TMZ, que menciona fuentes anónimas.

El actor, que comenzó su carrera en el teatro en Londres, hizo primero el papel de científico loco en la obra "Rocky Horror" antes de retomarlo en la película de 1975, que sigue siendo puesta en los cines medio siglo después.

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También trabajó en la miniserie de televisión "It", como el payaso siniestro Pennywise, y en las películas "Annie," "Clue" y "Los Angeles de Charlie", así como en "Mi pobre angelito".

FUENTE: AFP

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