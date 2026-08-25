Uruguay en el Cine: estas son las películas más vistas de la historia

¿Cuál es la película uruguaya más vista de la historia?, la pregunta parece simple, pero tiene trampa: los números del cine nacional nunca se midieron igual a lo largo del tiempo. Igual hay un top cinco que se sostiene.

Puesto cinco : La noche de 12 años , de Álvaro Brechner, de 2018.

La historia real de tres tupamaros —entre ellos un futuro presidente— que pasaron más de una década como rehenes de la dictadura, aislados y trasladados de cuartel en cuartel.

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Según la memoria institucional del ICAU, casi 58 mil espectadores en el circuito comercial: la cifra más alta de una película nacional en 10 años.

Cuarto lugar: 25 Watts, de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, de 2001.

Un día en la vida de tres jóvenes montevideanos que no hacen básicamente nada, filmada en blanco y negro y convertida en película de culto de toda una generación.

El relevamiento de la Udelar junto al ICAU le cuenta 60 mil entradas. Ese año, entre esta y la que va a encabezar el ranking, el cine nacional se quedó con cerca del 9% de todas las entradas vendidas en el país.

Tercero: El viñedo, de Esteban Schroeder, del año 2000, con unas 64 mil entradas en ese mismo estudio de la Udelar y el ICAU.

Una curiosidad: nació como el piloto de una serie de televisión sobre un periodista que investigaba casos policiales reales, aunque el periodista y su entorno fueran de ficción. La serie nunca se completó, pero ese piloto se amplió a 35 milímetros —el único formato que por entonces permitía estreno comercial— y terminó en el cine.

Se publicitó como la película que te iba a dejar con ganas de ver más cine uruguayo, y en su momento fue el mayor éxito del cine nacional. Le duró poco: un año después le duplicaron el número.

Segundo puesto: El baño del Papa, de César Charlone y Enrique Fernández, de 2007.

En un pueblo de la frontera con Brasil, un vecino se endeuda para construir un baño y cobrarles a los miles de fieles que llegarían con la visita del papa Juan Pablo Segundo. La ilusión colectiva y el batacazo que no fue.

El registro oficial le cuenta unas 68 mil entradas, contando las salas comerciales de Montevideo y Punta del Este.

Y en lo más alto, En la puta vida, de Beatriz Flores Silva, estrenada en 2001.

La historia de una peluquera que sueña con abrir su local y termina arrastrada a una red de trata y prostitución entre Montevideo y Europa. La cifra de referencia del estudio de la Udelar junto al ICAU y el Ministerio de Educación y Cultura: unas 145 mil entradas.

Otras fuentes la ubican entre 140 y 150 mil. Sea cual sea el número, es el mayor éxito de taquilla del cine uruguayo moderno, y ningún estreno nacional posterior lo superó.

Pero una película podría pelear ese puesto. Al final del cine mudo hubo otro fenómeno: El pequeño héroe del Arroyo del Oro, de Carlos Alonso, la historia de Dionisio Díaz, aquel niño que se convirtió en símbolo por defender a su hermanita.

Estrenada en 1933 en el cine Cervantes, en una versión sonorizada, se siguió exhibiendo cerca de 20 años y se le estiman unos 150 mil espectadores acumulados. No es taquilla comparable a la de hoy, pero está ahí.