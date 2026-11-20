El BPS celebra las elecciones de directores sociales este domingo, la presidenta del organismo, Jimena Pardo, destacó la importancia que tienen.

"En el directorio del BPS somos siete. Cuatro somos políticos designados por el Poder Ejecutivo, y con venia del Senado, y hay tres que son representantes sociales de jubilados y pensionistas, trabajadores y empresarios. Eso es lo que se elige este 22 de noviembre en elecciones abiertas supervisadas por la Corte Electoral", explicó Pardo.

"Estos representantes básicamente canalizan demandas de sus colectivos de referencia, es un rol que vienen cumpliendo hace 34 años en el Directorio del BPS de muy buena manera, y lo que destaco siempre es que tienen un rol muy importante en lo que es la construcción de la gestión diaria del instituto: por ejemplo, cómo atendemos en una localidad determinada, si hay los suficientes servicios en las viviendas de jubilados, si el servicio en la localidad es de determinada calidad o no, si hay algún problema de accesibilidad, si hay alguna denuncia respecto a condiciones de aportes o de evasión en alguna localidad", detalló sobre sus funciones.

Además, estos directores "tienen voz y voto" a nivel de Directorio. Este jueves comenzó el reparto de las urnas. Las elecciones del BPS son durante el domingo, de 8:00 a 19:30 horas y son obligatorias, con excepción de los mayores de 75 años, titulares de prestaciones por incapacidad, de cualquier edad, y quienes no estén habilitados en el padrón.

Temas de la nota BPS

elecciones