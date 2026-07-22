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MINISTERIO DE TRABAJO

MTSS alerta por llamado laboral falso que circula en internet y utiliza nombre e identidad gráfica de la cartera

"El MTSS aclara que ese llamado no pertenece al Ministerio ni corresponde a ninguna convocatoria oficial, por lo que exhorta a la población a no ingresar al enlace", dice el comunicado oficial.

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Un sitio web fraudulento utiliza nombre y logo anterior del Ministerio de Trabajo (MTSS) para llamados laborales falsas. La cartera alerta a la ciudadanía y advierte por los riesgos.

El sitio ofrece supuestos trabajos para mujeres, en Uruguay y para el mes de julio, y señala que para postular hay que responder preguntas en las que las personas corren riesgo de que les roben datos personales.

"El MTSS aclara que ese llamado no pertenece al Ministerio ni corresponde a ninguna convocatoria oficial, por lo que exhorta a la población a no ingresar al enlace, no completar formularios y no proporcionar datos personales o información de contacto", dice el comunicado.

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"La utilización del nombre del Ministerio y de una identidad gráfica que no corresponde a la actualmente vigente puede inducir a confusión. Por ese motivo, se recuerda que los llamados oficiales del MTSS para trabajar en la Administración Pública se publican a través del portal Uruguay Concursa, mientras que las demás comunicaciones institucionales se difunden exclusivamente por los canales oficiales del Ministerio", agrega.

El número de contacto ante dudas es el 0800 7171.

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