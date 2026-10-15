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MINISTERIO DE TRANSPORTE

MTOP trabaja junto a Antel en investigación por cortes de fibra óptica: la ministra explicó lo que analizan

"Hay dos que está relevando e investigando la propia Antel, pero hay tres con dos obras contratadas por licitaciones que tiene el Ministerio. Son empresas muy serias", dijo Etcheverry.

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El Ministerio de Transporte investiga los cortes en fibra óptica que causaron fallas en internet de Antel a nivel nacional.

"Desde el día de ayer están trabajando equipos técnicos de Antel con equipos técnicos de Vialidad y con el apoyo de las empresas que estaban trabajando en estos tres puntos", señaló la ministra Lucía Etcheverry, en relación a los lugares en los que se produjeron los cortes.

"Hay dos que está relevando e investigando la propia Antel, pero hay tres con dos obras contratadas por licitaciones que tiene el Ministerio. Son empresas muy serias. Lo que se está verificando es si efectivamente en el trazado de cientos de kilómetros de fibra hubo algo en particular que llevó a algún pequeño desvío o a ponerlo más superficial que es lo que podría explicar esta situación", indicó.

Imagen de archivo. 
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La Dirección Nacional de Vialidad se encarga de verificar dónde pasan los servicios públicos, como el agua potable, el tendido eléctrico e internet, así como zonas con oleoducto. "Pero además del conforme a obra, todas las empresas públicas establecen mojones que van marcando estrictamente el trazado, porque puede haber alguna dificultad. A veces tenés intervenciones en la faja de dominio público, que la vas corroborando hecha por terceros, no necesariamente autorizadas, que pudo haber interferido. Eso es parte de lo que se está relevando", dijo la ministra.

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