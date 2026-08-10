MTOP realiza obras en cuatro puntos en accesos este a Montevideo para mejorar la circulación y la seguridad

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) trabaja en las obras de transformación de los accesos este a Montevideo, en una intervención que alcanzará cuatro puntos considerados críticos para la circulación metropolitana.

Los trabajos incluyen las intersecciones de las rutas 101 y 102, avenida de las Américas y ruta 101, la zona de avenida Calcagno y el cruce de las avenidas de las Américas y Racine.

El objetivo es reducir los tiempos de viaje, ordenar el tránsito y mejorar la seguridad para conductores, peatones y ciclistas.

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La primera etapa contempla una inversión de 74 millones de dólares y tendrá una ejecución total estimada en 26 meses.

Los trabajos ya comenzaron en el cruce de las rutas 101 y 102, donde se ampliará la calzada y se incorporarán nuevos carriles y sendas peatonales. También, comenzaron las obras en avenida Calcagno, donde se construirá una nueva rotonda.

El proyecto incluye además dos nuevos viaductos: uno en la conexión de avenida de las Américas con ruta 101 y otro sobre avenida Racine.

Durante las obras se prevé mantener dos carriles de circulación en ambos sentidos, mediante vías alternativas, para reducir el impacto sobre el tránsito.