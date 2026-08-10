RECIBÍ EL NEWSLETTER
INVERSIÓN DE USD 74 MILLONES

MTOP realiza obras en cuatro puntos en accesos este a Montevideo para mejorar la circulación y la seguridad

Los trabajos incluyen las intersecciones de las rutas 101 y 102, avenida de las Américas y ruta 101, la zona de avenida Calcagno y el cruce de las avenidas de las Américas y Racine.

MTOP-OBRAS-ACCESOS-ESTE

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) trabaja en las obras de transformación de los accesos este a Montevideo, en una intervención que alcanzará cuatro puntos considerados críticos para la circulación metropolitana.

Los trabajos incluyen las intersecciones de las rutas 101 y 102, avenida de las Américas y ruta 101, la zona de avenida Calcagno y el cruce de las avenidas de las Américas y Racine.

El objetivo es reducir los tiempos de viaje, ordenar el tránsito y mejorar la seguridad para conductores, peatones y ciclistas.

mtop suspendio servicios de transporte por carretera desde y hacia la costa de canelones, maldonado y rocha
Seguí leyendo

MTOP suspendió servicios de transporte por carretera desde y hacia la costa de Canelones, Maldonado y Rocha

La primera etapa contempla una inversión de 74 millones de dólares y tendrá una ejecución total estimada en 26 meses.

Los trabajos ya comenzaron en el cruce de las rutas 101 y 102, donde se ampliará la calzada y se incorporarán nuevos carriles y sendas peatonales. También, comenzaron las obras en avenida Calcagno, donde se construirá una nueva rotonda.

El proyecto incluye además dos nuevos viaductos: uno en la conexión de avenida de las Américas con ruta 101 y otro sobre avenida Racine.

Durante las obras se prevé mantener dos carriles de circulación en ambos sentidos, mediante vías alternativas, para reducir el impacto sobre el tránsito.

Temas de la nota

Lo más visto

Cooperativas del transporte convocan a paro por secuestro de ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro
DURANTE LA MOVILIZACIÓN DE ESTE LUNES

Cooperativas del transporte convocan a paro por secuestro de ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro
11 DE AGOSTO

Fenapes convoca a paro de 24 horas para este martes con adhesión de todos los sindicatos de la enseñanza
Este domingo

Escolta, semáforos en rojo y arrebato: así fue el secuestro de un ómnibus y amenazas al chofer por parte de hinchas de Cerro
ÓMNIBUS SECUESTRADO

"No sabés si vas a bajar caminando o te van a bajar en un cajón": habló el chofer de Ucot amenazado por hinchas de Cerro
PLAZA MATRIZ

Lacalle Pou en acto por 190 años del Partido Nacional: "Estoy tranquilo, satisfecho, no conforme; el fin último fue el bienestar de todos"

Te puede interesar

MSP planifica gran jornada de vacunación contra el meningococo para el jueves 20, probablemente en el Antel Arena video
MILES DE CUPOS CON AGENDA PREVIA

MSP planifica "gran jornada" de vacunación contra el meningococo para el jueves 20, probablemente en el Antel Arena
Sigue el paro del sindicato de Ucot durante todo el lunes tras incidente con hinchas de Cerro
VIOLENCIA EN ÓMNIBUS de UCOT

Sigue el paro del sindicato de Ucot durante todo el lunes tras incidente con hinchas de Cerro
Foto: AFP.
emergencia en colombia

Colombia en "situación de emergencia" por sismo que deja más de 100 muertos y 80 heridos, dijo el presidente

Dejá tu comentario