MEJORAS AL TRANSPORTE METROPOLITANO

MTOP presentó informes sobre la construcción del túnel en 18 de Julio que costaría USD 590 millones

En caso de realizarse la obra, el estudio del BID y la consultora Bsa marca que la velocidad del transporte se duplicaría, bajando los tiempos de viaje a la mitad.

Foto: Intendencia de Montevideo, tránsito.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) dio a conocer una serie de informes sobre la construcción del túnel en 18 de Julio y mejorar el transporte metropolitano. La inversión sería de 590 millones de dólares.

Este trabajo tuvo como puntos de referencia la zona de Convención, la Plaza Fabini, la Intendencia de Montevideo, la Plaza de los Treinta y Tres, la avenida Rivera y de Juan Paullier. Fue realizado durante el 2025 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la consultora Bsa.

De acuerdo a la información técnica brindada, se realizaron perforaciones de hasta 20 metros de profundidad encontrando suelo arcilloso, granito, cuarzo y gneiss.

De llevarse adelante la obra, representaría una mejora en los tiempos de viaje del transporte público y tendría un costo de 590 millones de dólares, según un cálculo de la Facultad de Arquitectura.

El proyecto implicaría la puesta en funcionamiento de ómnibus de mayor tamaño, con capacidad para unos 200 pasajeros, con carriles exclusivos para ascensos y descensos.

Estos vehículos irían por dos líneas, uno por Camino Maldonado y 8 de Octubre, mientras que el otro lo haría por Giannattasio y avenida Italia. Ambos coincidirían en Tres Cruces continuando el recorrido por 18 de Julio.

En caso de realizarse la obra del túnel, el estudio marca que la velocidad del transporte se duplicaría, bajando los tiempos de viaje a la mitad.

Los informes presentados también marcan algunos riesgos, por ejemplo la “alta densidad urbana y el limitado espacio de maniobra dificultan la movilización de maquinaria pesada y el almacenamiento de materiales”. Representa un aumento de riesgo de accidentes laborales, entorpece la logística de obra y obliga a una planificación altamente precisa para evitar bloqueos prolongados del tránsito y molestias a la ciudadanía.

