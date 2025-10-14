RECIBÍ EL NEWSLETTER
DIEZ UNIDADES EN TODO EL PAÍS

MTOP presentó el nuevo móvil con cámaras que fiscalizará el transporte de cargas y de pasajeros en rutas

Serán diez las unidades que se pondrán en funcionamiento. Las camionetas se distribuirán en todo el país e irán rotando de acuerdo a las épocas de zafra, afirmó el director de Transporte.

camaras-camioneta-mtop

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) presentó este martes el nuevo móvil de fiscalización integral, equipado con cámaras y tecnología de última generación. Serán diez las unidades que se pondrán en funcionamiento, indicó el director nacional de Transporte del MTOP, Felipe Martín.

El objetivo es recuperar el rol regulador del ministerio con respecto al transporte de cargas y de pasajeros apelando al uso de la tecnología. Martín estimó en decenas de miles las unidades que circulan en las rutas del país y valoró la necesidad de desarrollar políticas tendientes a la profesionalización y a la formalidad.

La tecnología permitirá contar con información en tiempo real de las cámaras, identificar matrículas y tags, tanto de día como por la noche, y así detectar a los incumplidores, los que podrán ser advertidos en el momento o se les enviará una notificación a la empresa.

Este miércoles, se realizará una prueba piloto en el peaje de Solís. Martín remarcó que será en principio disuasoria y que no se comenzará a multar. Se fiscalizará la circulación reglamentaria en ruta, con los certificados de aptitud técnica, seguros, permiso nacional de circulación y que estén al día con el BPS y la DGI.

Las camionetas se distribuirán en todo el país e irán rotando de acuerdo a las épocas de zafra tanto en el transporte de cargas como de pasajeros. "Nunca van a estar en el mismo lugar, se establecen, van a estar rotando", aseguró. "Probablemente, algunas quizás hasta pernocten en lugar del interior del país", agregó.

Cada unidad estará equipada con siete cámaras, seis de las cuales son 360º y una cámara 100% LPR para el reconocimiento de matrículas. Además, contarán con tecnología infrarroja para capturar la información en horario nocturno.

TECNICO CAMARAS

