"Estamos viendo realmente una crisis en la universidad", dijo rector de Udelar durante movilización por presupuesto

Sindicatos de la Universidad de la República ( Udelar ) se movilizaron este martes, en la previa de que el Parlamento vote reasignaciones en el Presupuesto Quinquenal.

"Sabemos bien en específico una serie de rubros que estaban en cero, que necesitamos realmente poder tener un margen para poder actuar", sostuvo el rector de la Udelar, Héctor Cancela , que participó de la movilización.

Afirmó que si lo que se aprueba para la universidad es un 8%, cuando lo que solicitaban era un 52%, se estará "muy lejos de las necesidades".

"El presupuesto que la Universidad elaboró está basado en un plan de desarrollo, en una visión de generalización de la educación superior, quiere atender las necesidades de becas, de desarrollo del interior. Esperamos que haya el mayor esfuerzo posible a nivel parlamentario", señaló Cancela.

"Lo que estamos viendo es realmente una crisis en la universidad. El crecimiento de las matrículas está desbordando las posibilidades, entonces, si queremos realmente poder sostener la calidad de la educación y darles a las y los jóvenes que quieren formarse, esas posibilidades, necesitamos esa inversión pronto", agregó.