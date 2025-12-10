MTOP lanzó el abono para extranjeros para facilitar la circulación de vehículos con matrículas de otro país

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) lanzó el abono para extranjeros con el objetivo de facilitar la circulación de vehículos con matrículas de otro país.

El servicio permite a vehículos con matrícula extranjera circular por todos los peajes del país durante 15 días, mediante un pago único de 1.141 pesos. Lo que equivale a seis taifas de peaje.

El trámite se realiza directamente en los puestos, donde se coloca un tag en el veíchulo al iniciar el viaje.

Para estadías breves, se mantiene el pase turista, que se gestiona online a través de la web o app de Telepeajeuy y habilita el cruce mediante lectura de matrícula durante 24 horas.

Temas de la nota MTOP

Peajes

extranjeros