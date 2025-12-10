RECIBÍ EL NEWSLETTER
PAGO ÚNICO DE 1.141 PESOS POR 15 DÍAS

MTOP lanzó el abono para extranjeros para facilitar la circulación de vehículos con matrículas de otro país

El servicio permite a vehículos con matrícula extranjera circular por todos los peajes del país durante 15 días, mediante un pago único de 1.141 pesos.

costo-de-peajes.jpg

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) lanzó el abono para extranjeros con el objetivo de facilitar la circulación de vehículos con matrículas de otro país.

El servicio permite a vehículos con matrícula extranjera circular por todos los peajes del país durante 15 días, mediante un pago único de 1.141 pesos. Lo que equivale a seis taifas de peaje.

El trámite se realiza directamente en los puestos, donde se coloca un tag en el veíchulo al iniciar el viaje.

preparan inauguracion de la primera zona franca de punta del este
Seguí leyendo

Preparan inauguración de la primera zona franca de Punta del Este

Para estadías breves, se mantiene el pase turista, que se gestiona online a través de la web o app de Telepeajeuy y habilita el cruce mediante lectura de matrícula durante 24 horas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Viernes y sábado de intenso calor, el domingo llegan las lluvias y las tormentas, anunció Nubel Cisneros
USAN EL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

Advierten por estafa en Montevideo: delincuentes se hacen pasar por Movimiento Tacurú y ofrecen rifas falsas
SU NIETA DENUNCIÓ LA AUSENCIA

Bomberos realiza excavaciones en la casa de la mujer de 84 años desaparecida hace cuatro días en Shangrilá
EN PARAGUAY

"Ando por toda Sudamérica": narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja
BARRIO CASABÓ

Policía se tiroteó con delincuentes que robaban un almacén; hirió a uno de gravedad y dos escaparon

Te puede interesar

Desarticulan red de trata de más de 50 personas extranjeras con fines de explotación laboral en Paysandú video
OPERACIÓN INCAICOS

Desarticulan red de trata de más de 50 personas extranjeras con fines de explotación laboral en Paysandú
Ataque a balazos en Punta de Rieles: dos jóvenes en moto fueron baleados; uno está en estado muy grave
PERSEO Y URANO

Ataque a balazos en Punta de Rieles: dos jóvenes en moto fueron baleados; uno está en estado muy grave
Foto: sitio oficial World Trade Center
Policiales

Evacuaron World Trade Center de Montevideo y Punta del Este tras amenaza de bomba pero fue "falsa alarma"

Dejá tu comentario