Preparan inauguración de la primera zona franca de Punta del Este

Punta del Este se apronta a la inauguración de la primera zona franca , lo que está previsto para la próxima semana. Se trata de WTC Punta del Este Free Zone, que es la primera torre de oficinas de zona franca de servicios en el departamento de Maldonado.

Cuenta con un desarrollo que combina entorno de negocios de clase internacional con una ubicación estratégica y tiene beneficios fiscales para empresas exportadoras de servicios.

Subrayado pudo realizar una recorrida por las instalaciones antes de su inauguración.

El complejo cuenta con un Data Center que está diseñado para negocios con servicios de servidores dedicados y virtuales y se especializa en conectividad robusta, con enlaces de Internet y datos punto a punto nacionales e internacionales.

Los arquitectos Ernesto Kimelman, responsable de WTC Punta del Este y Martin Cagno, a cargo de la obra, explicaron a Subrayado detalles del proyecto.

La inauguración de World Trade Center Free Zone Punta del Este está prevista para el martes 16 de diciembre.