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Más de 700 trabajadores fueron enviados al seguro de paro en el Frigorífico Tacuarembó

El presidente de Aoefrit dijo que al momento el frigorífico funciona con los turnos nuevos, pero están con baja actividad ya que no está habiendo faena todos los días.

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Desde este martes cerca de 750 trabajadores fueron enviadas al seguro de desempleo en el Frigorífico Tacuarembó.

El presidente de la Asociación de Obreros y Empleados de Frigorífico Tacuarembó (Aoefrit), Hugo Gálvez, dijo a Subrayado que en la última reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo les informaron que el 1° de setiembre más de 700 trabajadores iban a ir al seguro de paro.

"Ahora lo que queda es ir al ministerio, que vamos el 3, a ver cómo sigue toda esta situación", comentó.

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Y añadió: "Hay que recordar que a muchos compañeros ya se les ha venido terminado las licencias reglamentarias y hay que ver que estos compañeros también puedan ingresar a un seguro parcial donde estos días que estuvieron perdiendo, perciban algo de salario para que el impacto no sea aún mayor".

Gálvez dijo que al momento el frigorífico funciona con los turnos nuevos, personal que entró hace dos años, pero están con baja actividad ya que no está habiendo faena todos los días. Además, destacó que no están pudiendo conseguir ganado.

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