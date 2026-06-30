RECIBÍ EL NEWSLETTER
NUEVOS PRECIOS

MTOP fijó ajuste de 2% en las tarifas del transporte de pasajeros por carretera de corta, media y larga distancia

También, se establecen nuevos precios para los "toques" de partidas y arribos a Tres Cruces, y las tasas de embarque que pagan los pasajeros para subirse en la principal terminal de ómnibus del país.

Foto: FocoUy. Transporte interdepartamental.

Foto: FocoUy. Transporte interdepartamental.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) estableció un ajuste de 2% en el valor de las tarifas por kilómetro para el transporte de pasajeros por carretera en líneas de corta, media y larga distancia.

También, se establecen nuevos precios para los "toques" de partidas y arribos a Tres Cruces, y las tasas de embarque que pagan los pasajeros para subirse en la principal terminal de ómnibus del país.

De acuerdo al ajuste semestral de tarifas, los nuevos precios de las tarifas por kilómetro son los siguientes:

gobierno establecio los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergas $ 7,7
Seguí leyendo

Gobierno estableció los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergás $ 7,7
  • Líneas de corta distancia: de $ 3,340 a $ 3,410 (+2,1%).
  • Líneas de media y larga distancia regional: de $ 3,217 a $ 3,285 (+2,1%).
  • Líneas de larga distancia central: de $ 3,275 a $ 3,343 (+2,08%).

Además, los precios por el uso de los andenes en Tres Cruces para partidas y arribos, son:

  • Servicios nacionales de corta distancia: de $ 113,03 a $ 115,49.
  • Servicios nacionales de media distancia: de $ 226,06 a $ 230,98.
  • Servicios nacionales de larga distancia: de $ 349,14 a $ 356,73.
  • Servicios internacionales: de $ 427,01 a $ 436,29.

También, se establecen nuevos valores para las tasas de embarque que abonan los pasajeros a las agencias:

  • Servicios nacionales de corta distancia: se mantiene en $ 9.
  • Servicios nacionales de media distancia: se mantiene en $ 18.
  • Servicios nacionales de larga distancia: de $ 28 a $ 29.
  • Servicios internacionales: de $ 34 a $ 35.
Temas de la nota

Lo más visto

Una joven de 27 años y una adolescente de 15 murieron, y un niño está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando iban en moto
Canelones, ruta 6

Una joven de 27 años y una adolescente de 15 murieron, y un niño está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando iban en moto
AJUSTE DE TARIFAS

Ursea publicó precios de referencia de combustibles para julio: baja de casi $6 en naftas y suba de $1 en gasoil
BELL ENTRE ORTICOCHEA Y ASTENGO

Asesinaron de varios disparos a un hombre en un taller de reparación en la zona de Sayago y otro resultó herido
en camino las garzas

Murió un hombre de 70 años al volcar la camioneta que conducía y en la que viajaba con su hijo en Rocha
TARIFAS PARA JULIO

Gobierno estableció los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergás $ 7,7

Te puede interesar

Gobierno estableció los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergás $ 7,7
TARIFAS PARA JULIO

Gobierno estableció los nuevos precios de los combustibles: nafta baja $ 4,69, el gasoil $ 3,08 y el supergás $ 7,7
Foco Uy video
CONFERENCIA DE PRENSA

Marcelo Bielsa: "No puedo justificar la posición que obtuvimos" y "la calidad de los jugadores disponibles, no fue suficiente"
Cambiaron el diseño de la cédula de identidad, que tiene ocho nuevas medidas de seguridad
IDENTIFICACIÓN CIVIL

Cambiaron el diseño de la cédula de identidad, que tiene ocho nuevas medidas de seguridad

Dejá tu comentario