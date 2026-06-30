El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) estableció un ajuste de 2% en el valor de las tarifas por kilómetro para el transporte de pasajeros por carretera en líneas de corta, media y larga distancia.
MTOP fijó ajuste de 2% en las tarifas del transporte de pasajeros por carretera de corta, media y larga distancia
También, se establecen nuevos precios para los "toques" de partidas y arribos a Tres Cruces, y las tasas de embarque que pagan los pasajeros para subirse en la principal terminal de ómnibus del país.
También, se establecen nuevos precios para los "toques" de partidas y arribos a Tres Cruces, y las tasas de embarque que pagan los pasajeros para subirse en la principal terminal de ómnibus del país.
De acuerdo al ajuste semestral de tarifas, los nuevos precios de las tarifas por kilómetro son los siguientes:
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- Líneas de corta distancia: de $ 3,340 a $ 3,410 (+2,1%).
- Líneas de media y larga distancia regional: de $ 3,217 a $ 3,285 (+2,1%).
- Líneas de larga distancia central: de $ 3,275 a $ 3,343 (+2,08%).
Además, los precios por el uso de los andenes en Tres Cruces para partidas y arribos, son:
- Servicios nacionales de corta distancia: de $ 113,03 a $ 115,49.
- Servicios nacionales de media distancia: de $ 226,06 a $ 230,98.
- Servicios nacionales de larga distancia: de $ 349,14 a $ 356,73.
- Servicios internacionales: de $ 427,01 a $ 436,29.
También, se establecen nuevos valores para las tasas de embarque que abonan los pasajeros a las agencias:
- Servicios nacionales de corta distancia: se mantiene en $ 9.
- Servicios nacionales de media distancia: se mantiene en $ 18.
- Servicios nacionales de larga distancia: de $ 28 a $ 29.
- Servicios internacionales: de $ 34 a $ 35.
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