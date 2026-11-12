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CONSEJO DE MINISTROS

MTOP detalló próximos pasos de la obra de transporte metropolitano, para llegar a las licitaciones a mediados de 2027

El plan generará "2.500 empleos directos, una cifra similar de empleos indirectos e inducidos y unos 500 empleos permanentes", sostuvo la ministra de Transporte.

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El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) presentó avances del Plan de Transporte Metropolitano ante el Consejo de Ministros.

La ministra, Lucía Etcheverry, explicó que hay estudios que ya finalizaron y que están en la etapa de "diseño conceptual". "Hace sobre todo a la posibilidad de cumplir estrictamente con los plazos respecto de esta transformación y por supuesto los atributos y los objetivos que buscábamos. Acá se trata de que la gente recupere tiempo de vida, tengo un servicio de transporte público más eficiente, previsible, confiable y que sobre todo respete la calidad que merece quienes usan o quienes son usuarios habituales del transporte público", sostuvo.

Las próximas fases "tienen que ver con la finalización de algunos estudios que van a estar sobre diciembre, enero, febrero y marzo del 27. Tiene que ver con la finalización del diseño conceptual, obviamente insumos para los proyectos ejecutivos, los pliegos licitatorios, tiene que ver con estudios de impacto urbano y territorial, tiene que ver con el diseño de la operación del sistema que también se está trabajando. La sostenibilidad de ámbitos de intercambio con empresas y con trabajadores y usuarios del transporte público. Afinar los números presupuestales. Hoy tenemos dos primeros desembolsos de organismos multilaterales de cooperación, de 10 millones de dólares cada uno, que son los que van a permitir que se puedan iniciar los procesos licitatorios durante el 2027".

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También están trabajando las Intendencias en obras complementarias a los corredores.

"Y por supuesto aspectos de la mirada sistémica: la cantidad de líneas o de servicios que en estos corredores van a pasar a redistribuirse en el resto del área metropolitana. Es decir, en el resto de los barrios de Montevideo, de Canelones y San José, para incrementar la frecuencia y darle cobertura a barrios que hoy no lo tienen", añadió.

La primera fase será para comenzar por 8 de Octubre, Camino Maldonado, ruta 8. También por Giannatasio, Av. Italia y 18 de Julio. El primero, sostuvo Etcheverry, "constituye la mayor cantidad de usuarios del transporte público, 4.500 por hora y por sentido. Y en el caso del tercer corredor en importancia, que es Av. Italia y Giannatasio el que mayor cantidad de vehículos particulares tiene. Y unos 2.300 usuarios del transporte público".

"Estamos hablando de 50 kilómetros entre los dos corredores, entre el 25% de la población que utiliza el transporte público de forma diaria, que son 1.200.000, que van a estar alcanzados por esta transformación", remarcó.

El gobierno pretende llegar a mediados de 2027 con las licitaciones en curso, para poder ver los beneficios a fines de 2029.

"Hoy presentamos la estimación de trabajos directos en la etapa de obra, a lo largo del período, entre mediados del 27 a setiembre, octubre de 2029, y unos 2.500 empleos directos, una cifra similar de empleos indirectos e inducidos y unos 500 empleos permanentes para la operación y mantenimiento de todo el sistema ya funcionando", detalló.

"Uno de los principales componentes tiene que ver con la gobernanza del Sistema de Transporte Metropolitano y fundamentalmente esta institucionalidad que se creó a partir de la ley de Presupuesto, que es la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano", añadió. Será integrada por dos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, dos de Transporte y Obras Públicas, las intendencias de Canelones, Montevideo y San José. Esperan que el proceso administrativo a través de un decreto para reglamentar esto finalice en las próximas semanas.

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