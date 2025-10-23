Detectaron tres casos de varicela en cárcel de Santiago Vázquez: INR aplica tratamiento y vacunación a los reclusos

Tres casos de varicela fueron diagnosticados en las últimas horas en el Sector A del Módulo 11 de la cárcel de Santiago Vázquez , exComcar.

El Instituto Nacional de Rehabilitación ( INR ) indicó que a partir del análisis de los contactos de las personas contagiadas y con el asesoramiento del Ministerio de Salud Pública y de ASSE, resolvió continuar con la evaluación de casos sospechosos, administrar tratamiento antiviral a los casos confirmados, iniciar a partir del lunes 27 de octubre la vacunación de personas privadas de libertad y de funcionarios.

Además, el INR restringe la visita a las personas alojadas en dicho sector y módulo como medida para prevenir la diseminación del virus.

Los reclusos infectados y sus compañeros de celda no podrán recibir ninguna visita. Tampoco podrán ingresar, en ningún caso, menores de 6 años, mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años y personas inmunodeprimidas; el resto de la visita en el complejo se realizará con normalidad.

El INR no realizará traslados internos entre sectores de dicho módulo 11, desde o hacia otros módulos del complejo carcelario, así como desde o hacia otras unidades penitenciarias.

Se realizará el monitoreo continuo de síntomas al resto de la población del recinto y se revalorarán las medidas tomadas el próximo martes 28 de octubre de 2025.