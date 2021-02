MSP recomienda no exigir el uso de tapabocas en niños menores de 5 años

Allí se recomienda no exigir el uso de tapabocas en niños menores de 5 años y en niños con espectro autista.

En niños entre 5 y 8 años se recomienda su uso siempre y cuando los mismos lo toleren.

Si el adulto percibe que el niño no puede mantener su máscara puesta y la toca varias veces, es preferible que no la utilice porque no cumple con el fin que se recomienda.

También recomienda que los niños nunca deben utilizar la mascarilla mientras realizan ejercicio físico y tampoco debe exigirse el uso de mascarilla a los niños que tengan trastorno del espectro autista u otros trastornos de conducta independientemente de la edad.

Por último, recuerdan que los adultos deben ser los responsables de la colocación, uso y retiro de las mascarillas en los niños.