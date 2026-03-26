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CAMPAÑA DE INMUNIZACIÓN

MSP realizó jornada de vacunación en Canal 10 para trabajadores y público que se acercó a Lorenzo Carnelli 1234

Eduardo "Colo" Gianarelli fue uno de los que recibió su dosis. Destacó la importancia y los beneficios de vacunarse contra la gripe y otras enfermedades.

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Una jornada de vacunación contra la gripe se desarrolló este jueves en Canal 10 para los trabajadores pero también para el público que se acercó a las instalaciones del canal uruguayo en Lorenzo Carnelli 1234.

"Viví tu año a pleno" es la consigna de la campaña 2026 que promueve el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes (CHLA-EP) para la vacunación contra la gripe en vacunatorios públicos y privados en todo el país.

Así como en los vacunatorios, en el puesto móvil montado en el canal estuvieron disponibles no solo las vacunas contra la gripe sino todas las del esquema obligatorio, como la del sarampión, antitetánica y COVID, entre otras.

comenzo este lunes la campana de vacunacion contra la gripe: gratis y en todo el pais
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Comenzó este lunes la campaña de vacunación contra la gripe: gratis y en todo el país

Uno de los que se vacunó este jueves fue el comunicador Eduardo "Colo" Gianarelli, quien destacó la importancia y los beneficios de vacunarse contra la gripe y otras enfermedades, por eso, recomendó recibir las dosis correspondientes.

GRIPE

El MSP adquirió 600.000 dosis para la campaña de vacunación contra la gripe que se inició el lunes 23 de marzo.

Si bien toda la población está habilitada para recibir la vacuna, se recomienda especialmente a los grupos de riesgo priorizados como: embarazadas y puérperas hasta los 6 meses del parto; niños de 6 meses a 5 años; personas mayores de 65 años; niños, adolescentes y adultos con comorbilidades; y trabajadores de la salud.

Además, la vacuna está especialmente recomendada para: residentes y trabajadores de residenciales para personas mayores y otros centros de larga estadía; personal de servicios esenciales (docentes, policías, militares y bomberos); personas privadas de libertad; personas que pernoctan y trabajan en refugios del Mides; y trabajadores de avícolas.

La vacunación previene casos graves de la enfermedad. Es gratuita, universal y se brinda en vacunatorios públicos y privados de todo el país.

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