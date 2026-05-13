El ministro de Economía Gabriel Oddone será interpelado en el Senado por la situación de la economía y cambios a las AFAP

El ministro de Economía Gabriel Oddone será interpelado en el Senado por la situación general de la economía uruguaya, la competitividad y las modificaciones a estudio del gobierno para el sistema previsional, que incluye cambios al régimen de las AFAP, entre otros temas.

La oposición planteó primero convocar al ministro en régimen de comisión general, pero para eso requería de los votos del Frente Amplio, que rechazó la propuesta.

Por eso blancos y colorados presentaron la moción de interpelación, que se votó de forma afirmativa solo con los votos de la oposición.

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El senador que planteó ambas mociones fue Sergio Botana, del Partido Nacional, quien al fundamentar su voto dijo que “la economía uruguaya está en una situación compleja, vulnerable, y en completo riesgo”.

Luego señaló que “las respuestas” y “medidas” que lleva adelante el gobierno de Yamandú Orsi no son compartidas por la oposición, y que “el país se debe en este ámbito una discusión acerca de estas políticas”.

“No se trata de una guerra ni con una persona, ni equipo ni con un gobierno, es en todo caso una guerra con políticas que ponen en riesgo el empleo y su crecimiento económico, y exponen al endeudamiento. Las medidas vinculadas a las AFAP exponen el futuro de todo el trabajo nacional y la estabilidad de la economía”, apuntó Botana.

El senador Daniel Caggiani, del Frente Amplio, fue quien anunció la posición negativa del oficialismo, tanto a la comparecencia del ministro Oddone en régimen de comisión general como en calidad de interpelación.

“Ni es oportuno ni entendemos que la economía esté pasando por alguna de las consideraciones que está haciendo la bancada de la coalición republicana”, dijo Caggiani al anunciar el voto negativo de la bancada del FA a las dos mociones (comisión general e interpelación).

Caggiani señaló que “dentro de un mes y poco” el Ministerio de Economía presentará en el Parlamento el proyecto de Rendición de Cuentas, oportunidad propicia para plantear y discutir allí la situación económica del país.

El llamado al ministro a comisión general resultó negativo con una votación de 13 en 30 senadores presentes.

La interpelación, que no requiere de mayoría para su aprobación, resultó afirmativa por 14 votos en 31.