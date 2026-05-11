El 15 de mayo comienza la vacunación contra la aftosa; Fratti dio detalles antes de viajar a China

A partir del viernes 15 de mayo y hasta el 15 de junio es el nuevo período de vacunación para todo el ganado bovino contra la fiebre aftosa.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, dijo que hay que ir con una conservadora, con hielo suficiente y llevar la planilla sanitaria.

"La estamos haciendo en esta fecha porque corrimos una vacunación de marzo para permitir que en plena emergencia agropecuaria los productores pudieran comercializar sin problemas", explicó.

Fratti comentó que los productores deben concurrir con la declaración jurada y la planilla de sanidad, a levantar la vacuna.

"Con la aftosa nosotros estamos bien, hay algunos vecinos que han decidido dejar de vacunar. No estamos viendo cuál es la ventaja comercial si dejamos de vacunar y sí un riesgo que las gremiales lo tienen. Hoy la situación es seguimos vacunando", indicó.

En lo que respecta a su viaje a China, el jerarca dijo que viajará con una delegación integrada por autoridades de la cartera, donde se plantearán entre otros temas, las mejoras en las condiciones de exportación de carne y la solicitud de apertura a otros frigoríficos.

"Aprovechamos junto con eso (...) para plantear aquellas cosas que estamos teniendo. Tenemos un frigorífico que está suspendido, hay otros que estamos pidiendo entrada como el de Rosario, poder discutir y que además, de primera mano podamos transmitir todas aquellas medidas que estamos tomando para que no se vuelva a repetir la devolución de contenedores por residuos que no son tolerados por las autoridades chinas", manifestó.