MSP realiza este jueves jornada de vacunación contra meningococo; la lista de vacunatorios sin agenda del interior

El Ministerio de Salud Pública (MSP) realizará este jueves una jornada nacional de vacunación contra el meningococo en todo el país a niños y adolescentes de 9 a 15 años.

En Montevideo y Canelones, se habilitaron 15.000 cupos y solo se vacunará a las personas que estén dentro del grupo etario de 9 a 15 años y tengan un turno previamente obtenido por la página web , ya sea para el Auditorio del Sodre o para el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Este miércoles, Subrayado detectó sobre las 20 horas que la web del MSP devolvía el siguiente mensaje: "Hay un error en el formulario. No hay recursos disponibles para la agenda seleccionada" en los dos departamentos.

Para vacunarse, es necesario presentar la cédula de identidad del niño o adolescente. Si se trata de niños de 2 meses, 4 meses y 15 meses para vacuna MenB y niños de 12 meses para vacuna Menfive no necesitarán agendarse.

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Mientras que en vacunatorios del resto del país la atención es sin agenda previa.

La directora de Salud, Laura Llambí, instó a las personas a llevar a los niños con la cédula porque la vacuna será administrada a quienes estén agendados con lugar y fecha.

La jerarca explicó que la agenda se irá actualizando y regularmente se subirán nuevos cupos. "El ritmo de vacunación con el que se viene es bueno", destacó.

Este es el detalle para este jueves 20 de agosto:

Treinta y Tres

Lugar: Dirección Departamental de Salud (DDS), Manuel Meléndez 1024

Dirección Departamental de Salud (DDS), Manuel Meléndez 1024 Horario: 10:00 a 14:00 h

Canelones

18 de Mayo

Lugar: Centro de Salud 18 de Mayo, (Ruta 5 Vieja s/n esquina Solís y Novoa)

Centro de Salud 18 de Mayo, (Ruta 5 Vieja s/n esquina Solís y Novoa) Horario: 9:00 a 14:00 h

Santa Lucia

Lugar: Centro Auxiliar Santa Lucia, Dr. Luis Alberto de Herrera s/n esq. Bolivia

Centro Auxiliar Santa Lucia, Dr. Luis Alberto de Herrera s/n esq. Bolivia Horario: 9:00 a 14:00 h

Rivera

Lugar: Plaza de comidas, Shopping Siñeriz

Plaza de comidas, Shopping Siñeriz Horario: 9:00 a 12:00 h y 13:00 a 16:00 h

Soriano

Mercedes

Lugar: CP Mercedes (Sánchez y Cerrito)

CP Mercedes (Sánchez y Cerrito) Horario: 9:00 a 15:00 h

Cardona

Lugar: Sub-CP Hospital Cardona (Dr. Rogelio Sosa s/n, esquina Melchor Pacheco y Obes)

Sub-CP Hospital Cardona (Dr. Rogelio Sosa s/n, esquina Melchor Pacheco y Obes) Horario: 10:30 a 14:30 h

Dolores

Lugar: Club Bella Vista,M (Grito de Asencio esquina Héctor Saavedra)

Club Bella Vista,M (Grito de Asencio esquina Héctor Saavedra) Horario: 9:00 a 13:00 h

Rocha

Lugar: Centro Ni Silencio Ni Tabú, ciudad de Rocha, (Mario Anda y Av. Liber Seregni, frente a la Terminal)

Centro Ni Silencio Ni Tabú, ciudad de Rocha, (Mario Anda y Av. Liber Seregni, frente a la Terminal) Horario: 10:00 a 18:00 h Lascano

Lugar: Hospital de Lascano, (Dr. Eudocio Viva esquina Ansina)

Hospital de Lascano, (Dr. Eudocio Viva esquina Ansina) Horario: 15:00 a 18:00 h Chuy

Lugar: Unión de Pensionistas y Jubilados (UPJ), (Jorge Calvete Ayestaran 511)

Unión de Pensionistas y Jubilados (UPJ), (Jorge Calvete Ayestaran 511) Horario: 15:00 a 18:00 h

Tacuarembó

Lugar: Complejo Barrios Amorín, (Barrios Amorin esq. Rene Marino Rivero)

Complejo Barrios Amorín, (Barrios Amorin esq. Rene Marino Rivero) Horario: 10:00 a 19:00 h

Lugar: Hospital San Gregorio (Yamandú Gamba 46)

Hospital San Gregorio (Yamandú Gamba 46) Horario: 7:00 a 11:00 h Paso de los Toros

Lugar: Comta, (Gral. Leandro Gomez 353)

Comta, (Gral. Leandro Gomez 353) Horario: 12:30 a 16:00 h

Lugar: Centro Periférico CP, (Berruti s/n esquina Monestier)

Centro Periférico CP, (Berruti s/n esquina Monestier) Horario: 8:00 a 12:00 h

Flores

Lugar: Dirección Departamental de Salud DDS, (18 de Julio 645)

Dirección Departamental de Salud DDS, (18 de Julio 645) Horario: 11:00 a 16:00 h

Lugar: Policlínica Cruz Roja, (Baltazar Brum esquina Herrera)

Policlínica Cruz Roja, (Baltazar Brum esquina Herrera) Horario: 11:00 a 16:00 h

Durazno

Lugar: Chlaep (18 de julio 617)

Chlaep (18 de julio 617) Horario: 8:00 a 13:00 h

Lugar: Camedur (Herrera 942)

Camedur (Herrera 942) Horario: 13:00 a 17:00 h

Lugar: Hospital (Maciel S/n esq 4 de octubre)

Hospital (Maciel S/n esq 4 de octubre) Horario: 13:00 a 18:00 h

Lugar: Cobusu (Instrucciones del Año XIII 244)

Cobusu (Instrucciones del Año XIII 244) Horario: 7:00 a 12:00 h

Lugar: Sub-CP Sarandí del Yí (Dr. Héctor Pastrini 501)

Sub-CP Sarandí del Yí (Dr. Héctor Pastrini 501) Horario: 8:30 a 13:30 h

Maldonado

Lugar: Punta Shopping, local junto a Atención al Cliente, planta baja

Punta Shopping, local junto a Atención al Cliente, planta baja Horario: 11:00 a 19:00 h

San José

San José de Mayo

Lugar: Gimnasio SAFA (Rincón y Asamblea)

Gimnasio SAFA (Rincón y Asamblea) Horario: 9:00 a 17:00 h

Libertad

Lugar: Club Asador (25 de Agosto 777)

Club Asador (25 de Agosto 777) Horario: 9:00 a 13:00 h

Ciudad del Plata

Lugar: Biblioteca (Ruta 1 vieja, km 26,200)

Biblioteca (Ruta 1 vieja, km 26,200) Horario: 14:00 a 18:00 h

Lavalleja

Lugar: Complejo Las Delicias, (Cno. Paso de las Piedras entre R 8 y Kennedy)

Complejo Las Delicias, (Cno. Paso de las Piedras entre R 8 y Kennedy) Horario: 9:00 a 17:00 h

Lugar: Casa de la Cultura (C. Gral. Juan Antonio Lavalleja 572)

Casa de la Cultura (C. Gral. Juan Antonio Lavalleja 572) Horario: 9:00 a 17:00 h

Florida

Lugar: Asociación Española (Independencia 669)

Asociación Española (Independencia 669) Horario: 9:30 a 12:30 h

Paysandú

Lugar: Paysandú Shopping Terminal, (Blvr. Gral. Artigas 770)

Paysandú Shopping Terminal, (Blvr. Gral. Artigas 770) Horario: 10:00 a 14:00 h

Lugar: Centro Auxiliar de Guichón, ( Pedro Luis Guichón s/n esq Artigas)

Centro Auxiliar de Guichón, ( Pedro Luis Guichón s/n esq Artigas) Horario: 13:00 a 17:30 h

Salto

(Por razones climáticas, la actividad se reprograma para el viernes 21/8)

Lugar: Dirección Departamental de Salud, (Uruguay 364)

Dirección Departamental de Salud, (Uruguay 364) Horario: 8:30 a 13:00 h

Colonia

Ombúes de Lavalle

Lugar: Club de Leones (Zorrilla de San Martin 1073)

Club de Leones (Zorrilla de San Martin 1073) Horario: 9:00 a 12:00 h

Nueva Helvecia

Lugar: Hospital (18 de Julio 1592)

Hospital (18 de Julio 1592) Horario: 8:00 a 13:00 h

Artigas

Lugar: Dirección Departamental de Salud (Garzón 272)

Dirección Departamental de Salud (Garzón 272) Horario: 11:00 a 19:00 h

Lugar: Escuela y Liceo Pintadito (Ruta 30, km 4 / Av. Ángel Chaia 201)

Escuela y Liceo Pintadito (Ruta 30, km 4 / Av. Ángel Chaia 201) Horario: 12:00 a 14:00 h

Cerro Largo

Lugar: Mucam (Av. Brasil 879)

Mucam (Av. Brasil 879) Horario: 9:00 a 15:00 h

Rio Negro

Fray Bentos