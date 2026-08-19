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DE 9 A 15 AÑOS

MSP realiza este jueves jornada de vacunación contra meningococo; la lista de vacunatorios sin agenda del interior

En Montevideo y Canelones, se habilitaron 15.000 nuevos cupos y solo se vacunará a las personas que estén dentro del grupo etario de 9 a 15 años y tengan un turno previamente obtenido en la web del ministerio.

VACUNACIÓN-EN-NIÑOS-SIN-AGENDA

El Ministerio de Salud Pública (MSP) realizará este jueves una jornada nacional de vacunación contra el meningococo en todo el país a niños y adolescentes de 9 a 15 años.

En Montevideo y Canelones, se habilitaron 15.000 cupos y solo se vacunará a las personas que estén dentro del grupo etario de 9 a 15 años y tengan un turno previamente obtenido por la página web, ya sea para el Auditorio del Sodre o para el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Este miércoles, Subrayado detectó sobre las 20 horas que la web del MSP devolvía el siguiente mensaje: "Hay un error en el formulario. No hay recursos disponibles para la agenda seleccionada" en los dos departamentos.

Para vacunarse, es necesario presentar la cédula de identidad del niño o adolescente. Si se trata de niños de 2 meses, 4 meses y 15 meses para vacuna MenB y niños de 12 meses para vacuna Menfive no necesitarán agendarse.

msp realiza jornada de vacunacion masiva contra el meningococo este jueves en montevideo y canelones
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MSP realiza jornada de vacunación masiva contra el meningococo este jueves en Montevideo y Canelones

Mientras que en vacunatorios del resto del país la atención es sin agenda previa.

La directora de Salud, Laura Llambí, instó a las personas a llevar a los niños con la cédula porque la vacuna será administrada a quienes estén agendados con lugar y fecha.

La jerarca explicó que la agenda se irá actualizando y regularmente se subirán nuevos cupos. "El ritmo de vacunación con el que se viene es bueno", destacó.

Este es el detalle para este jueves 20 de agosto:

Treinta y Tres

  • Lugar: Dirección Departamental de Salud (DDS), Manuel Meléndez 1024
  • Horario: 10:00 a 14:00 h

Canelones

18 de Mayo

  • Lugar: Centro de Salud 18 de Mayo, (Ruta 5 Vieja s/n esquina Solís y Novoa)
  • Horario: 9:00 a 14:00 h

Santa Lucia

  • Lugar: Centro Auxiliar Santa Lucia, Dr. Luis Alberto de Herrera s/n esq. Bolivia
  • Horario: 9:00 a 14:00 h

Rivera

  • Lugar: Plaza de comidas, Shopping Siñeriz
  • Horario: 9:00 a 12:00 h y 13:00 a 16:00 h

Soriano

Mercedes

  • Lugar: CP Mercedes (Sánchez y Cerrito)
  • Horario: 9:00 a 15:00 h

Cardona

  • Lugar: Sub-CP Hospital Cardona (Dr. Rogelio Sosa s/n, esquina Melchor Pacheco y Obes)
  • Horario: 10:30 a 14:30 h

Dolores

  • Lugar: Club Bella Vista,M (Grito de Asencio esquina Héctor Saavedra)
  • Horario: 9:00 a 13:00 h

Rocha

  • Lugar: Centro Ni Silencio Ni Tabú, ciudad de Rocha, (Mario Anda y Av. Liber Seregni, frente a la Terminal)

  • Horario: 10:00 a 18:00 h

    Lascano

  • Lugar: Hospital de Lascano,(Dr. Eudocio Viva esquina Ansina)

  • Horario: 15:00 a 18:00 h

    Chuy

  • Lugar: Unión de Pensionistas y Jubilados (UPJ), (Jorge Calvete Ayestaran 511)
  • Horario: 15:00 a 18:00 h

Tacuarembó

  • Lugar: Complejo Barrios Amorín, (Barrios Amorin esq. Rene Marino Rivero)

  • Horario: 10:00 a 19:00 h

  • Lugar: Hospital San Gregorio (Yamandú Gamba 46)

  • Horario: 7:00 a 11:00 h

    Paso de los Toros

  • Lugar: Comta, (Gral. Leandro Gomez 353)

  • Horario: 12:30 a 16:00 h

  • Lugar: Centro Periférico CP, (Berruti s/n esquina Monestier)
  • Horario: 8:00 a 12:00 h

Flores

  • Lugar: Dirección Departamental de Salud DDS, (18 de Julio 645)

  • Horario: 11:00 a 16:00 h

  • Lugar: Policlínica Cruz Roja, (Baltazar Brum esquina Herrera)
  • Horario: 11:00 a 16:00 h

Durazno

  • Lugar: Chlaep (18 de julio 617)
  • Horario: 8:00 a 13:00 h
  • Lugar: Camedur(Herrera 942)

  • Horario: 13:00 a 17:00 h

  • Lugar: Hospital (Maciel S/n esq 4 de octubre)
  • Horario: 13:00 a 18:00 h
  • Lugar: Cobusu(Instrucciones del Año XIII 244)
  • Horario: 7:00 a 12:00 h
  • Lugar: Sub-CP Sarandí del Yí (Dr. Héctor Pastrini 501)
  • Horario: 8:30 a 13:30 h

Maldonado

  • Lugar: Punta Shopping, local junto a Atención al Cliente, planta baja
  • Horario: 11:00 a 19:00 h

San José

San José de Mayo

  • Lugar: Gimnasio SAFA (Rincón y Asamblea)
  • Horario: 9:00 a 17:00 h

Libertad

  • Lugar: Club Asador (25 de Agosto 777)
  • Horario: 9:00 a 13:00 h

Ciudad del Plata

  • Lugar: Biblioteca (Ruta 1 vieja, km 26,200)
  • Horario: 14:00 a 18:00 h

Lavalleja

  • Lugar: Complejo Las Delicias, (Cno. Paso de las Piedras entre R 8 y Kennedy)
  • Horario: 9:00 a 17:00 h
  • Lugar: Casa de la Cultura (C. Gral. Juan Antonio Lavalleja 572)
  • Horario: 9:00 a 17:00 h

Florida

  • Lugar: Asociación Española (Independencia 669)
  • Horario: 9:30 a 12:30 h

Paysandú

  • Lugar: Paysandú Shopping Terminal, (Blvr. Gral. Artigas 770)
  • Horario: 10:00 a 14:00 h
  • Lugar: Centro Auxiliar de Guichón, ( Pedro Luis Guichón s/n esq Artigas)
  • Horario: 13:00 a 17:30 h

Salto

(Por razones climáticas, la actividad se reprograma para el viernes 21/8)

  • Lugar: Dirección Departamental de Salud, (Uruguay 364)
  • Horario: 8:30 a 13:00 h

Colonia

Ombúes de Lavalle

  • Lugar: Club de Leones (Zorrilla de San Martin 1073)
  • Horario: 9:00 a 12:00 h

Nueva Helvecia

  • Lugar: Hospital (18 de Julio 1592)
  • Horario: 8:00 a 13:00 h

Artigas

  • Lugar: Dirección Departamental de Salud (Garzón 272)

  • Horario: 11:00 a 19:00 h

  • Lugar: Escuela y Liceo Pintadito (Ruta 30, km 4 / Av. Ángel Chaia 201)
  • Horario: 12:00 a 14:00 h

Cerro Largo

  • Lugar: Mucam (Av. Brasil 879)
  • Horario: 9:00 a 15:00 h

Rio Negro

Fray Bentos

  • Lugar: Centro de Barrio 2000 (República de Chile y Lawry)
  • Horario: 8:00 a 13:00 h

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