El Ministerio de Salud Pública (MSP) realizará este jueves una jornada nacional de vacunación contra el meningococo en todo el país a niños y adolescentes de 9 a 15 años.
MSP realiza este jueves jornada de vacunación contra meningococo; la lista de vacunatorios sin agenda del interior
En Montevideo y Canelones, se habilitaron 15.000 nuevos cupos y solo se vacunará a las personas que estén dentro del grupo etario de 9 a 15 años y tengan un turno previamente obtenido en la web del ministerio.
En Montevideo y Canelones, se habilitaron 15.000 cupos y solo se vacunará a las personas que estén dentro del grupo etario de 9 a 15 años y tengan un turno previamente obtenido por la página web, ya sea para el Auditorio del Sodre o para el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). Este miércoles, Subrayado detectó sobre las 20 horas que la web del MSP devolvía el siguiente mensaje: "Hay un error en el formulario. No hay recursos disponibles para la agenda seleccionada" en los dos departamentos.
Para vacunarse, es necesario presentar la cédula de identidad del niño o adolescente. Si se trata de niños de 2 meses, 4 meses y 15 meses para vacuna MenB y niños de 12 meses para vacuna Menfive no necesitarán agendarse.
MSP realiza jornada de vacunación masiva contra el meningococo este jueves en Montevideo y Canelones
Mientras que en vacunatorios del resto del país la atención es sin agenda previa.
La directora de Salud, Laura Llambí, instó a las personas a llevar a los niños con la cédula porque la vacuna será administrada a quienes estén agendados con lugar y fecha.
La jerarca explicó que la agenda se irá actualizando y regularmente se subirán nuevos cupos. "El ritmo de vacunación con el que se viene es bueno", destacó.
Este es el detalle para este jueves 20 de agosto:
Treinta y Tres
- Lugar: Dirección Departamental de Salud (DDS), Manuel Meléndez 1024
- Horario: 10:00 a 14:00 h
Canelones
18 de Mayo
- Lugar: Centro de Salud 18 de Mayo, (Ruta 5 Vieja s/n esquina Solís y Novoa)
- Horario: 9:00 a 14:00 h
Santa Lucia
- Lugar: Centro Auxiliar Santa Lucia, Dr. Luis Alberto de Herrera s/n esq. Bolivia
- Horario: 9:00 a 14:00 h
Rivera
- Lugar: Plaza de comidas, Shopping Siñeriz
- Horario: 9:00 a 12:00 h y 13:00 a 16:00 h
Soriano
Mercedes
- Lugar: CP Mercedes (Sánchez y Cerrito)
- Horario: 9:00 a 15:00 h
Cardona
- Lugar: Sub-CP Hospital Cardona (Dr. Rogelio Sosa s/n, esquina Melchor Pacheco y Obes)
- Horario: 10:30 a 14:30 h
Dolores
- Lugar: Club Bella Vista,M (Grito de Asencio esquina Héctor Saavedra)
- Horario: 9:00 a 13:00 h
Rocha
- Lugar: Centro Ni Silencio Ni Tabú, ciudad de Rocha, (Mario Anda y Av. Liber Seregni, frente a la Terminal)
-
Horario: 10:00 a 18:00 h
Lascano
- Lugar: Hospital de Lascano,(Dr. Eudocio Viva esquina Ansina)
Horario: 15:00 a 18:00 h
Chuy
- Lugar: Unión de Pensionistas y Jubilados (UPJ), (Jorge Calvete Ayestaran 511)
- Horario: 15:00 a 18:00 h
Tacuarembó
- Lugar: Complejo Barrios Amorín, (Barrios Amorin esq. Rene Marino Rivero)
-
Horario: 10:00 a 19:00 h
- Lugar: Hospital San Gregorio (Yamandú Gamba 46)
-
Horario: 7:00 a 11:00 h
Paso de los Toros
- Lugar: Comta, (Gral. Leandro Gomez 353)
-
Horario: 12:30 a 16:00 h
- Lugar: Centro Periférico CP, (Berruti s/n esquina Monestier)
- Horario: 8:00 a 12:00 h
Flores
- Lugar: Dirección Departamental de Salud DDS, (18 de Julio 645)
-
Horario: 11:00 a 16:00 h
- Lugar: Policlínica Cruz Roja, (Baltazar Brum esquina Herrera)
- Horario: 11:00 a 16:00 h
Durazno
- Lugar: Chlaep (18 de julio 617)
- Horario: 8:00 a 13:00 h
- Lugar: Camedur(Herrera 942)
Horario: 13:00 a 17:00 h
- Lugar: Hospital (Maciel S/n esq 4 de octubre)
- Horario: 13:00 a 18:00 h
- Lugar: Cobusu(Instrucciones del Año XIII 244)
- Horario: 7:00 a 12:00 h
- Lugar: Sub-CP Sarandí del Yí (Dr. Héctor Pastrini 501)
- Horario: 8:30 a 13:30 h
Maldonado
- Lugar: Punta Shopping, local junto a Atención al Cliente, planta baja
- Horario: 11:00 a 19:00 h
San José
San José de Mayo
- Lugar: Gimnasio SAFA (Rincón y Asamblea)
- Horario: 9:00 a 17:00 h
Libertad
- Lugar: Club Asador (25 de Agosto 777)
- Horario: 9:00 a 13:00 h
Ciudad del Plata
- Lugar: Biblioteca (Ruta 1 vieja, km 26,200)
- Horario: 14:00 a 18:00 h
Lavalleja
- Lugar: Complejo Las Delicias, (Cno. Paso de las Piedras entre R 8 y Kennedy)
- Horario: 9:00 a 17:00 h
- Lugar: Casa de la Cultura (C. Gral. Juan Antonio Lavalleja 572)
- Horario: 9:00 a 17:00 h
Florida
- Lugar: Asociación Española (Independencia 669)
- Horario: 9:30 a 12:30 h
Paysandú
- Lugar: Paysandú Shopping Terminal, (Blvr. Gral. Artigas 770)
- Horario: 10:00 a 14:00 h
- Lugar: Centro Auxiliar de Guichón, ( Pedro Luis Guichón s/n esq Artigas)
- Horario: 13:00 a 17:30 h
Salto
(Por razones climáticas, la actividad se reprograma para el viernes 21/8)
- Lugar: Dirección Departamental de Salud, (Uruguay 364)
- Horario: 8:30 a 13:00 h
Colonia
Ombúes de Lavalle
- Lugar: Club de Leones (Zorrilla de San Martin 1073)
- Horario: 9:00 a 12:00 h
Nueva Helvecia
- Lugar: Hospital (18 de Julio 1592)
- Horario: 8:00 a 13:00 h
Artigas
- Lugar: Dirección Departamental de Salud (Garzón 272)
-
Horario: 11:00 a 19:00 h
- Lugar: Escuela y Liceo Pintadito (Ruta 30, km 4 / Av. Ángel Chaia 201)
- Horario: 12:00 a 14:00 h
Cerro Largo
- Lugar: Mucam (Av. Brasil 879)
- Horario: 9:00 a 15:00 h
Rio Negro
Fray Bentos
- Lugar: Centro de Barrio 2000 (República de Chile y Lawry)
- Horario: 8:00 a 13:00 h
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