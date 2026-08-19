Siniestro fatal: conductor intentó esquivar a una mujer que cruzaba la calle, maniobró, volcó y la atropelló en la vereda

Una mujer de 48 años murió en un siniestro que ocurrió este miércoles por la mañana en Capitán Tula y Agustín Vera, en el barrio Piedras Blancas.

La información recabada en el lugar indica que la mujer, en situación de calle, pretendía cruzar Capitán Tula, cuando un vehículo que circulaba por esa calle y en principio no la vio, intentó esquivarla, maniobró, subió la vereda, volcó y no pudo evitar atropellarla.

La mujer murió en el lugar. El conductor está en buen estado de salud.

Policía Científica realizó pericias en la escena. Una mujer de 48 años murió en un siniestro que ocurrió este miércoles en Capitán Tula y Agustín Vera, en el barrio Piedras Blancas. Informa @eugescogna | https://t.co/ZRfNrgSTNu pic.twitter.com/AUx1zsy3QP — Subrayado (@Subrayado) August 19, 2026

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