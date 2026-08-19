Una mujer de 48 años murió en un siniestro que ocurrió este miércoles por la mañana en Capitán Tula y Agustín Vera, en el barrio Piedras Blancas.
Siniestro fatal: conductor intentó esquivar a una mujer que cruzaba la calle, maniobró, volcó y la atropelló en la vereda
En primera instancia, el conductor no vio a la mujer con tiempo, por lo que intentó maniobrar a último momento y terminó en un hecho trágico.
La información recabada en el lugar indica que la mujer, en situación de calle, pretendía cruzar Capitán Tula, cuando un vehículo que circulaba por esa calle y en principio no la vio, intentó esquivarla, maniobró, subió la vereda, volcó y no pudo evitar atropellarla.
La mujer murió en el lugar. El conductor está en buen estado de salud.
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