MSP realiza jornada de vacunación masiva contra el meningococo este jueves en Montevideo y Canelones

El Ministerio de Salud Pública prepara una jornada de vacunación masiva contra el meningococo para este jueves en los departamentos de Montevideo y Canelones.

La misma está dirigida a niños y adolescentes de 9 a 15 años y los interesados deben agendarse previamente en la página web del MSP.

En el resto del país se asiste al vacunatorio sin agendarse previamente.

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En Montevideo habrá 10.000 cupos disponibles y la vacunación se realizará en el Auditorio Nacional del Sodre y en el LATU.

En Canelones, se llevará adelante en el Centro de Salud 18 de Mayo ubicado en ruta 5 Vieja s/n esquina Solís y Novoa, en el horario de 9.00 a 14.00 horas y en Santa Lucía en el Centro Auxiliar de la ciudad, en Dr. Luis Alberto de Herrera s/n esq. Bolivia, de 9.00 a 14.00 horas.

La directora de Salud, Laura Llambí, dijo que en ambos lugares habrán varios puestos de vacunación en simultáneo que incluirá a más de 200 personas en la coordinación.

Además, destacó que la semana pasada no hubo nuevos casos de meningococo, pero que el ministerio debe continuar con los esfuerzos para hacer frente a esta enfermedad.

La jerarca comentó que a partir del lunes 24 de agosto implementarán la vacunación en liceos y UTU.