Aviso especial de Inumet por precipitaciones copiosas, tormentas fuertes, y vientos fuertes y persistentes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este miércoles una actualización del aviso especial por precipitaciones copiosas y tormentas puntualmente fuertes.

La profundización de un sistema de baja presión comenzará a afectar el país desde la tarde del miércoles 19 hasta la tarde del jueves 20 con precipitaciones y tormentas puntualmente fuertes.

Las zonas más afectadas serán el norte, centro y este del país. Se esperan las precipitaciones más significativas en el entorno de 40-80mm.

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En las zonas de tormenta se pueden registrar rachas de vientos fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

VIENTOS FUERTES

En tanto, desde la tarde del jueves 20 hasta la tarde del viernes 21 se espera un aumento en el gradiente de presión debido a la formación de una depresión sobre el territorio nacional que generará vientos fuertes y persistentes del sector sur.

Los valores de vientos persistentes esperados se ubican entre 40-60 km/h con rachas entre 60-80 km/h. Este sistema afectará inicialmente el litoral oeste y posteriormente se desplazará hacia el este afectando las zonas costeras, detalla Inumet.