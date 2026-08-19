Fiscal de Toledo recibió amenazas de muerte y agresión verbal, y evalúa denunciar a familiares de víctimas de siniestro

La fiscal adscripta de Toledo, Nancy Granja, recibió amenazas de muerte y fue objeto de agresión verbal tras la audiencia que condenó en proceso abreviado a 5 años y 1 mes de cárcel al conductor de 56 años que manejaba alcoholizado y provocó un siniestro de tránsito que causó la muerte de tres jóvenes en la ruta 6.

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado sobre lo ocurrido, no hubo agresión física porque los funcionarios del Juzgado Letrado de 2º turno de Toledo intervinieron para proteger a la fiscal que debió retirarse de la sede judicial en un patrullero. Granja evalúa realizar una denuncia contra los familiares de las víctimas del siniestro.

El hecho ocurrió tras la audiencia de lectura de condena en la sala del juzgado. La Policía debió retirar a las personas del lugar. La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, fue informada de lo sucedido en la sede judicial.

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En el fallo judicial, al que tuvo acceso Subrayado, el juez Gabriel Espino da cuenta que en el proceso abreviado "el objeto del proceso queda limitado por el acuerdo celebrado entre la Fiscalía y el imputado, en el cual la víctima no tiene incidencia, quedando limitada su participación, para el caso de concurrir a la audiencia, a ser escuchada".

"Entre los derechos y facultades de la víctima, no se prevé que pueda oponerse a la resolución que admite la vía del proceso abreviado", se indica. "Lo relativo a la pretensión penal y que se relaciona con los hechos, la calificación delictual y la pena a recaer, pertenece a la Fiscalía. No puede la víctima proponer otros hechos o controvertir los hechos que son base del acuerdo arribado entre la Fiscalía y el imputado", agrega el dictamen.

Espino no hizo lugar a la oposición de los familiares de las víctimas al proceso abreviado y entendió que se habían cumplido los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 272 y 273 del Código del Proceso Penal (CPP) para el abreviado, como la aceptación del imputado su responsabilidad en el hecho.

La fiscal solicitó la condena del conductor a 5 años y 1 mes de cárcel por un delito complejo de homicidio culpable con resultado de muerte de Kevin Fleitas Viñas de 28 años, Adrián Viglino Di Ruocco de 25 y Gean Franco Fleitas de 20 años.