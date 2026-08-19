Condenaron a cinco años y un mes de cárcel al hombre de 56 años que alcoholizado y sin libreta cruzó un semáforo en rojo y provocó un siniestro en el que mató a tres jóvenes. Ocurrió en ruta 6, en Toledo, el 9 de julio.
Cinco años de cárcel para el hombre que alcoholizado y sin libreta cruzó en rojo y mató a tres jóvenes en un choque
Las familias de las víctimas habían solicitado que se fuese a juicio en lugar de proceso abreviado, pero en esta instancia se contempla lo acordado entre Fiscalía y la defensa del imputado.
La condena se obtuvo mediante proceso abreviado y el delito tipificado es homicidio culpable.
Las defensas de las familias de las víctimas habían solicitado que se fuese a juicio, en lugar de un proceso abreviado, pero la Justicia entendió que en esta instancia se contempla lo acordado entre Fiscalía y la defensa del imputado.
Justicia condenó a 8 años y 6 meses de cárcel al homicida del estudiante de UTU Jonathan Cancela
"Nos pasaron por arriba como familia", dijeron antes de conocerse la resolución de la Justicia, en una movilización frente al juzgado.
También pedían que sea tipificado delito de homicidio complejo con dolo y no homicidio culpable, como finalmente ocurrió. "Estamos pidiendo para que la condena sea más grande, cinco años son muy pocos para lo que él hizo", fueron las palabras de Nataly, hermana de uno de los fallecidos. "Nos pareció injusto. Para las consecuencias que tuvo este accidente, nos pareció una falta de respeto", dijo.
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