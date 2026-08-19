Ómnibus atropelló a una mujer de 62 años al doblar en la esquina de Bv. Artigas y Joaquín Suárez

Escena del siniestro fatal. Foto: Emiliano Gutiérrez

Una mujer de 62 años murió atropellada por un ómnibus de la empresa Cutcsa en Bv. Artigas esquina Joaquín Suárez.

La información primaria indica que la víctima descendió del ómnibus en la parada de esa esquina y al pretender cruzar con el semáforo verde, el ómnibus, que doblaba hacia la derecha y también habilitado, la atropelló. La preferencia de cruce en todos los casos es del peatón.

La mujer murió en el lugar, sobre las 15:20 de este miércoles. La Policía trabajó en la escena, relevará imágenes de cámaras y testigos, y el conductor del ómnibus, de 43 años, "quedó detenido por disposición de Fiscalía, a efectos de realizar las actuaciones correspondientes", informó Jefatura.

El tránsito estuvo congestionado en la zona.

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