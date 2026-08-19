Una mujer de 62 años murió atropellada por un ómnibus de la empresa Cutcsa en Bv. Artigas esquina Joaquín Suárez.
Ómnibus atropelló a una mujer de 62 años al doblar en la esquina de Bv. Artigas y Joaquín Suárez
La mujer había bajado de ese ómnibus y pretendía cruzar en el semáforo en verde, que habilitaba en primer lugar a la peatona y también al vehículo. El tránsito estuvo congestionado en la zona.
La información primaria indica que la víctima descendió del ómnibus en la parada de esa esquina y al pretender cruzar con el semáforo verde, el ómnibus, que doblaba hacia la derecha y también habilitado, la atropelló. La preferencia de cruce en todos los casos es del peatón.
La mujer murió en el lugar, sobre las 15:20 de este miércoles. La Policía trabajó en la escena, relevará imágenes de cámaras y testigos, y el conductor del ómnibus, de 43 años, "quedó detenido por disposición de Fiscalía, a efectos de realizar las actuaciones correspondientes", informó Jefatura.
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El tránsito estuvo congestionado en la zona.
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