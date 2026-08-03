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niños de 9 a 15

Se volvieron a agotar los cupos para la vacuna contra el meningococo en Montevideo y Canelones

Ante la alta demanda, la disponibilidad de turnos en Montevideo y Canelones se volvió a completar rápidamente el lunes de tarde, cuando reabrió la agenda. En el resto del país hay disponibilidad en algunos lugares.

vacuna-meningococo
VACUNACIÓN-EN-NIÑOS-SIN-AGENDA

Este lunes de tarde se reabrió la agenda de vacunas contra el meningococo y en pocos minutos se volvieron a agotar los cupos para niños y adolescentes de 9 a 15 años en Montevideo y Canelones. Son 35 los vacunatorios habilitados para estos departamentos.

En el resto del país la agenda continúa con cupos disponible en varias ciudades y localidades, y el proceso de agenda sigue abierto este martes.

Este lunes el MSP recibió 343.000 dosis de la vacuna contra el meningococo, lo que permitirá ampliar la vacunación a los grupos etarios que aún no están incluidos en la agenda; es decir: niños de 2 a 8 años y adolescentes de 16 a 18 años.

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El MSP publicó información importante a la hora de concurrir al vacunatorio:

Es indispensable concurrir al vacunatorio con la cédula de identidad del niño, niña o adolescente.

Si se agenda una persona que no pertenece a este grupo, no podrá recibir la vacuna, aunque tenga una reserva confirmada.

Los niños y niñas comprendidos en los demás grupos definidos en la estrategia de vacunación (2 meses, 4 meses y 15 meses de edad para vacuna MenB y niños y niñas de 12 meses para vacuna Menfive®) no necesitan agendarse. Pueden concurrir directamente a cualquier vacunatorio habilitado, como se viene realizando hasta el momento.

Para agendar a niños y adolescentes de 9 a 15 años se necesita poner el número de la cédula de identidad, la fecha de nacimiento y un número y mail de contacto. Al mail llegará la confirmación de la reserva.

El último paso es responder una pregunta fácil, que se utiliza como método de validación sencilla y breve.

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