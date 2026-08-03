Este lunes de tarde se reabrió la agenda de vacunas contra el meningococo y en pocos minutos se volvieron a agotar los cupos para niños y adolescentes de 9 a 15 años en Montevideo y Canelones. Son 35 los vacunatorios habilitados para estos departamentos.
Se volvieron a agotar los cupos para la vacuna contra el meningococo en Montevideo y Canelones
Ante la alta demanda, la disponibilidad de turnos en Montevideo y Canelones se volvió a completar rápidamente el lunes de tarde, cuando reabrió la agenda. En el resto del país hay disponibilidad en algunos lugares.
En el resto del país la agenda continúa con cupos disponible en varias ciudades y localidades, y el proceso de agenda sigue abierto este martes.
Este lunes el MSP recibió 343.000 dosis de la vacuna contra el meningococo, lo que permitirá ampliar la vacunación a los grupos etarios que aún no están incluidos en la agenda; es decir: niños de 2 a 8 años y adolescentes de 16 a 18 años.
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El MSP publicó información importante a la hora de concurrir al vacunatorio:
Es indispensable concurrir al vacunatorio con la cédula de identidad del niño, niña o adolescente.
Si se agenda una persona que no pertenece a este grupo, no podrá recibir la vacuna, aunque tenga una reserva confirmada.
Los niños y niñas comprendidos en los demás grupos definidos en la estrategia de vacunación (2 meses, 4 meses y 15 meses de edad para vacuna MenB y niños y niñas de 12 meses para vacuna Menfive®) no necesitan agendarse. Pueden concurrir directamente a cualquier vacunatorio habilitado, como se viene realizando hasta el momento.
Para agendar a niños y adolescentes de 9 a 15 años se necesita poner el número de la cédula de identidad, la fecha de nacimiento y un número y mail de contacto. Al mail llegará la confirmación de la reserva.
El último paso es responder una pregunta fácil, que se utiliza como método de validación sencilla y breve.
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