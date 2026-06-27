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política

MSP inspeccionó Palacio Legislativo por prohibición de fumar; legisladores denunciaron ingreso a despachos

Según la senadora Graciela Bianchi la inspección se dio tras una denuncia de Carolina Cosse, quien envió una carta a los legisladores, donde informó que se encontraron colillas de cigarrillos en salas del edificio.

PALACIO LEGISLATIVO

Legisladores de la oposición denunciaron a través de las redes sociales que funcionarios del Ministerio de salud pública y de la comisión administradora del Parlamento ingresaron a algunos despachos de legisladores.

Según lo manifestado por la senadora nacionalista Graciela Bianchi, esto se dio tras una denuncia de la vicepresidenta Carolina Cosse, quien envió una carta a los legisladores, donde informó que se encontraron colillas de cigarrillos en la sala Martín c. Martínez. Además, Cosse recordó que está prohibido fumar dentro del palacio.

En las últimas horas varios parlamentarios cuestionaron el hecho y criticaron a Cosse.

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El senador colorado Pedro Bordaberry escribió un extenso mensaje en la red social X. Allí expresó que los funcionarios del ministerio y de la comisión administradora no solo recorrieron zonas comunes y patios, sino que ingresaron a algunos despachos.

Bordaberry agregó que “el despacho individual de un legislador no es un área común: es un espacio de trabajo exclusivo, donde se guardan documentos de investigaciones en curso, papeles con datos reservados, correspondencia y borradores que hacen a la tarea de representar a la ciudadanía”.

El senador colorado dejó claro que cursó una comunicación a las autoridades del Parlamento advirtiéndoles de que no pueden ingresar a su lugar de trabajo.

Por su parte, el diputado del partido nacional Juan Martín Rodríguez también se expresó y dijo que se trata de una "vulneración de los fueros parlamentarios".

"¡El colmo del gran hermano! Esta mañana, funcionarios del MSP se han presentado a 'inspeccionar' los despachos de legisladores. ¿desde cuando funcionarios del Poder ejecutivo inspeccionan despachos de los legisladores?", sostuvo.

Mientras tanto, el prosecretario de la Comisión administrativa del poder legislativo, José Gutiérrez, respondió a través de su cuenta de X.

Aseguró que las inspecciones "fueron llevadas adelante" por el MSP y que no hubo "ninguna orden de la vicepresidenta ni de ningún integrante de la comisión administrativa".

Gutiérrez "se nos informó que únicamente se ingresó a los espacios cuyos responsables autorizaron el acceso. Esa fue la información proporcionada por los funcionarios de carrera del palacio. Cuando las autoridades llegamos, la inspección ya se encontraba realizada".

Además, dijo a Bordaberry que si entiende que "corresponde formular una denuncia", lo esperarán "para iniciar la investigación administrativa pertinente".

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