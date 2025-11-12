MSP informó del hallazgo de un murciélago con el virus de la rabia en inmediaciones del Instituto de Higiene

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) informó del hallazgo de un murciélago con diagnóstico positivo al virus rábico. El animal fue encontrado en inmediaciones del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en Montevideo.

"No se registraron personas expuestas", dio cuenta la autoridad sanitaria. Tras el hallazgo, la Unidad de Zoonosis y Vectores del MSP y el Instituto de Higiene trabajan en forma coordinada en la implementación de medidas de prevención en la zona.

Entre las medidas, se vacuna contra la rabia a perros y gatos, así como se realiza la difusión de medidas preventivas en la zona del hallazgo. Está previsto que el operativo se desarrolle hasta la próxima semana. En cuanto a la vacunación de mascotas, las fechas específicas se informarán en las próximas horas.

Seguí leyendo Presentan un hito en la detección de enfermedades intestinales con una cápsula endoscópica con inteligencia artificial

El MSP recuerda que la rabia es una enfermedad viral que se transmite a las personas por mordeduras o arañazos de animales infectados. Los murciélagos, perros y gatos sin vacunación vigente, así como algunos animales silvestres, pueden portar el virus.

La autoridad sanitaria insta a la población a no manipular un murciélago sin protección y en caso de contacto directo, mordedura o arañazo, se debe consultar de inmediato en un servicio de salud y notificar al MSP al teléfono 1934 interno 4010.

Los murciélagos son parte de nuestra fauna autóctona y cumplen una función esencial en el ecosistema, por lo que se recomienda no atacarlos ni matarlos, sino seguir las pautas de exclusión segura, concluye.