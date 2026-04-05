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SALUD PÚBLICA

MSP emitió recomendaciones a viajeros que regresan a Uruguay para prevenir contagios por dengue

El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado dirigido a las personas que regresan al país desde zonas con circulación de la enfermedad, con el objetivo de prevenir posibles contagios.

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El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado recomendando el uso de repelente tras viajes a zonas con dengue y advierte consultar ante la aparición de síntomas.

La cartera difundió en sus redes sociales una serie de recomendaciones dirigidas a las personas que regresan al país desde zonas con circulación de la enfermedad, con el objetivo de prevenir posibles contagios.

El MSP exhorta a continuar utilizando repelente durante las 2 semanas posteriores al arribo a Uruguay, como medida clave para evitar la picadura del mosquito transmisor. Asimismo, recomienda que, al regresar al hogar, se inspeccionen, vacíen y limpien todos aquellos recipientes que puedan haber acumulado agua durante la ausencia, ya que estos pueden convertirse en criaderos de mosquitos.

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Por otra parte, advierte que ante la aparición de síntomas compatibles con dengue se debe consultar de inmediato a un profesional de la salud; entre ellos destaca: fiebre de hasta 7 días, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y/o articulares, y la presencia de erupciones en la piel.

Estas medidas buscan reforzar la prevención y la detección temprana de la enfermedad en el país.

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