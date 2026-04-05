MSP emitió recomendaciones a viajeros que regresan a Uruguay para prevenir contagios por dengue

El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado recomendando el uso de repelente tras viajes a zonas con dengue y advierte consultar ante la aparición de síntomas.

La cartera difundió en sus redes sociales una serie de recomendaciones dirigidas a las personas que regresan al país desde zonas con circulación de la enfermedad, con el objetivo de prevenir posibles contagios.

El MSP exhorta a continuar utilizando repelente durante las 2 semanas posteriores al arribo a Uruguay , como medida clave para evitar la picadura del mosquito transmisor. Asimismo, recomienda que, al regresar al hogar, se inspeccionen, vacíen y limpien todos aquellos recipientes que puedan haber acumulado agua durante la ausencia, ya que estos pueden convertirse en criaderos de mosquitos.

Por otra parte, advierte que ante la aparición de síntomas compatibles con dengue se debe consultar de inmediato a un profesional de la salud; entre ellos destaca: fiebre de hasta 7 días, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y/o articulares, y la presencia de erupciones en la piel.

Estas medidas buscan reforzar la prevención y la detección temprana de la enfermedad en el país.