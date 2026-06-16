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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

MSP emitió ordenanza que permite que profesionales de la salud suministren vacunas

“No sustituye la labor histórica y que reconocemos a diario que tienen las vacunadoras en nuestro país. Se va a coordinar", sostuvo la ministra Lustemberg.

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió una nueva ordenanza que habilita a profesionales de la salud a participar en la administración de vacunas. Según dijo la ministra Cristina Lustemberg, el objetivo es fortalecer el acceso a la vacunación y ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud.

“Esto permite, a partir de esta ordenanza, que cualquier licenciado en enfermería o doctor en medicina, debidamente registrados y con todos los controles de habilitación que tiene el Ministerio de Salud Pública, van a poder vacunar, participando de las campañas nacionales de vacunación, en situaciones de necesidad sanitaria, sin que sea algo especial, sino formando parte de la dinámica que facilita el acceso. Esto es algo que saca la burocracia que a veces tenemos en nuestro servicio de salud y la gente está en el medio”, explicó la ministra.

En esa línea, Lustemberg indicó que está pensado para quienes no pueden asistir a los vacunatorios normalmente porque funcionan en sus horarios de trabajo o para lugares del interior, con “dificultades con el acceso”.

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“No sustituye la labor histórica y que reconocemos a diario que tienen las vacunadoras en nuestro país. Se va a coordinar con el Programa Nacional de Vacunación y la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, pero realmente hace que el Uruguay pueda tener un impacto mucho mayor”, sostuvo.

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