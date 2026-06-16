Una mujer fue baleada por un delincuente que le robó la cartera en Bella Italia: "Me dijo que le diera todo porque me mataba"

La mujer quedó con una bala alojada en la pierna.

Una mujer fue baleada por un delincuente que le robó la cartera, el sábado de mañana en el barrio Bella Italia de Montevideo. “Me abordó, sacó el arma y me dijo que le diera todo porque me mataba”, dijo la víctima a Subrayado.

Eran las 10:40 cuando la mujer fue a hacer un mandado y caminaba por la calle Florencia. “Corrí, me di cuenta que a la otra esquina no iba a poder llegar y tiré la cartera a una casa con cámaras. (El rapiñero) saltó la reja y agarró la cartera. Me dijo que me callara porque me pegaba un tiro. Tuve una crisis de nervios y empecé a gritar”, contó.

El hombre la baleó en una pierna. La mujer fue trasladada a un centro de salud, donde estuvo acompañada por familiares. Señaló que no tuvo daños en las arterias pero “el proyectil no lo van a sacar”. “La herida está abierta, hay que seguir curándola. Dicen que es mejor que el proyectil quede ahí”, agregó.

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“Lo que yo pasé ese día no se lo deseo a nadie. Me disparó de cerquita”, dijo.

“Ya estamos con mucho miedo”

VECINOS BELLA ITALIA Vecinos piden patrullaje en Bella Italia.

Tras la rapiña a la mujer, vecinos organizados pidieron mayor seguridad y más presencia policial. Denuncian que el barrio está inseguro y que hay reiteradas rapiñas y hurtos.

“Todos los días están pasando todas estas cosas, no tenemos respuestas”, reclamó una vecina que sufrió una rapiña y a su hija también le quisieron robar. “Es una inseguridad terrible, ya estamos con mucho miedo. Pedimos que, por favor, nos escuchen”, agregó.

Otro vecino dijo que los delitos ocurren “cada dos, tres cuatro o días”: “Es como algo normal”.