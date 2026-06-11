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PREOCUPA AL MSP

Casos de meningococo en lo que va del año superan a los registrados en 2025; casi la mitad en menores de 5 años

Desde el MSP, Llambí explicó el sistema de vacunación con dos vacunas diferentes, que no son obligatorias pero son efectivas, seguras y gratuitas para los grupos de riesgo.

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La directora general de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Laura Llambí, mostró preocupación ante el incremento de casos de meningococo en estos primeros meses del año respecto a todo el 2025, aunque indicó que aumentaron los casos pero no la letalidad.

En lo que va de 2026, van 15 casos, que es una cantidad mayor a los de 2025 y de los años previos, indicó Llambí.

Entre las posibles explicaciones al incremento, Llambí dijo que puede ser por la evolución natural o la genética propia del microorganismo, o al aumento de los casos de las infecciones respiratorias comunes, ya que siempre va acompañado de una mayor cantidad de contagios por meningococo.

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En cuanto a la distribución por edades, casi la mitad de los casos corresponden a niños menores de 5 años.

Desde el MSP, Llambí explicó el sistema de vacunación con dos vacunas diferentes, que no son obligatorias pero son efectivas, seguras y gratuitas para los grupos de riesgo.

Los síntomas de la enfermedad pueden ser dolores de cabeza fuertes, confusión, letargo, fiebre alta y erupciones cutáneas. En esos casos, recomendó consultar.

VACUNACION MENINGOCOCO

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